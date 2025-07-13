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娛樂 最新消息

「BLACKPINK不到3分鐘就碾壓」 多鄰國西語帳號嘲諷TWICE遭炎上

TWICE於11日發布新專輯《THIS IS FOR》，BLACKPINK也在同天推出單曲《JUMP》的音源及MV。（本報合成，擷取自TWICE、BLACKPINK/臉書）TWICE於11日發布新專輯《THIS IS FOR》，BLACKPINK也在同天推出單曲《JUMP》的音源及MV。（本報合成，擷取自TWICE、BLACKPINK/臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓兩大人氣女團TWICE與BLACKPINK 在本月11日同日回歸，掀起K-pop圈高度關注。不料，語言學習平台多鄰國（Duolingo）西班牙語帳號，卻在社群平台「X」以嘲諷TWICE之語，為BLACKPINK新歌站台，引爆粉絲不滿，風波延燒至今。

多鄰國西語帳號發文嘲諷TWICE，但該則貼文現已被刪除。（擷取自Dcard）多鄰國西語帳號發文嘲諷TWICE，但該則貼文現已被刪除。（擷取自Dcard）

TWICE所屬經紀公司JYP Entertainment於11日韓國時間下午1點正式推出第四張正規專輯《THIS IS FOR》，這張專輯有著「THIS IS FOR YOU」、「THIS IS FOR ONCE（官方粉絲名）」、「THIS IS FOR EVERYONE」的含意；而BLACKPINK所屬的YG Entertainment 則於5、6日在高陽體育場的演唱會搶先公開新歌《JUMP》，並選在11日同步釋出音源與MV，雙方在時間點上幾乎正面對決，也激起粉絲高度討論與期待。

然而，一名網友12日在網路論壇「Dcard 」貼出擁有56萬粉絲的多鄰國西班牙語「X」帳號嘲諷TWICE的貼文，表示「BLACKPINK的《JUMP》一首歌就碾壓TWICE的14首歌，而且還不到3分鐘……」此話一出，迅速引發廣泛爭議。

眾多網友認為該貼文具貶義、不尊重音樂創作，更指出語言學習平台應專注於教育，紛紛留言抗議、宣布取消訂閱甚至揚言抵制Duolingo，「真的不用踩一捧一耶，小編自以為幽默？」、「早就看不慣duolingo這種營銷方式，尤其是以貶低人為樂的所謂激發你的好勝心，我真的不吃這一套。」、「超好笑，以為可以吸引blink沒想到他的客戶群不買單了」。

目前，該則貼文已遭刪除，但多鄰國官方至今未就事件公開致歉，相關輿論仍在延燒。部分輿論更點出，Duolingo西語帳號長期以偏鋒、調侃式語言行銷，強調這次踩到K-pop粉絲底線，恐怕不是刪文就能解決。

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