台灣什麼貴寶地？《魷魚》李陣郁也來小巨蛋 攜李洙赫朝聖GD

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓流天王「GD」今天（13日）晚間6點將迎來小巨蛋最終場演出，現場眾星雲集，除了台灣明星之外，演出《魷魚遊戲》的李陣郁昨天竟然也來看了，實在令人驚訝。

GD（左）與李陣郁一起合影，上面還寫著《魷魚遊戲》的「246號」。（翻攝自IG）

GD喜歡數字8，此次台北場正好是第8座城市，沒想到小巨蛋演唱會也發發發，到處都是名人，除了台灣明星曾國城、陳柏霖、楊謹華、劉品言、Makiyo等人之外，韓國明星也不少，包括在包廂區掀起轟動的GD好友李洙赫，還有演技派男星李陣郁，他在IG上曬出演唱會畫面，並寫著「LEGEND」、「RESPECT」。

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李陣郁、李洙赫等人都特別來台灣支持GD。（翻攝自IG）

李陣郁在IG曬出認證照，力挺GD。（翻攝自IG）

現場還一度傳出有神似全智賢的包廂觀眾，如果真的是女神降臨，這可能是全智賢暌違11年再登寶島。只是也有人認為不是全智賢，畢竟全智賢的近照都是短髮，這位觀眾則是長髮，坐在該位身旁的重機女神Mia米亞則直言「「我看起來覺得不是呀。」究竟是不是女神本人，仍是個未知數。除了GD、李洙赫、李陣郁之外，EXO的KAI、李到晛也都在台灣辦活動，讓網友誇張直呼「台灣空氣都是香的」。

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