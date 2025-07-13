台灣大咖影后現身紐約 狂被民眾認出喊：受寵若驚

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金馬影后謝盈萱於紐約時間7月11日晚間，驚喜現身紐約亞洲影展（New York Asian Film Festival），與導演簡莉穎一同為短片《也許這個故事叫護唇膏》站台。謝盈萱不僅大方分享拍攝點滴，還與來自世界各地的影人交流，成為紅毯與現場焦點。這部短片從超過500部來自亞洲各地的短片中脫穎而出，成為入選影展僅24部之一，備受國際矚目。

謝盈萱現身紐約亞洲影展。（天地合娛樂提供）

簡莉穎曾經與謝盈萱合作過《人選之人—造浪者》，此次於短片《也許這個故事叫護唇膏》重聚，該片由簡莉穎自編自導，以輕喜劇手法道出編劇在產業與市場夾縫間的無奈，也映照無數影視工作者的真實心聲。擔任主角的謝盈萱直言：「我相信所有創作者都能從這部短片感受到創作與市場的角力。簡莉穎用幽默去包裝編劇的無力感，很容易讓人心有戚戚焉。」

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謝盈萱現身美國街頭。（天地合娛樂提供）

首次與簡莉穎以編導、演員身分合作短片，謝盈萱也分享了拍攝趣事，表示短片特別考驗導演說故事的功力，「15分鐘就要講完一個故事，導演必須透過剪輯，讓作品有不同能量跑出來。簡莉穎很願意讓演員在她的鏡頭裡盡情玩樂，這讓整個過程充滿驚喜。」

謝盈萱期待朝聖紐約百老匯舞台劇。（天地合娛樂提供）

編導簡莉穎也分享對於台灣多元題材一同走上國際舞台的觀察：「透過影展，可以看到不同地區的優秀作品，也有機會在這樣的場合遇到許多早就耳聞卻沒機會認識的優秀電影人，慢慢理解我們在不同文化背景的觀眾眼中，我們是什麼樣子，會更認真去面對自己的創作。」她強調拍片就像打群架，非常需要整個產業鏈與政策後勤的支持，每次到國際影展，都會深刻體認自己的無知，也不斷反思自己最熱愛的故事核心與角色究竟是什麼。

簡莉穎（左）、謝盈萱為了短片《也許這個故事叫護唇膏》出席紅毯。（天地合娛樂提供）

在紐約影展活動上，無論是來自不同背景的觀眾，還是主辦方工作人員，都展現出高度熱情。謝盈萱笑說：「大家都很活潑開心，努力用自己的文化去推廣亞洲電影，我真的很享受這樣的氛圍。」此外，紅毯上她也遇見許多亞洲影視圈的熟面孔與新朋友，彼此互相加油打氣、交換聯繫方式，期盼未來能促成更多跨地域的合作與交流。現場還有許多亞洲粉絲認出她並開心合照，讓她直呼受寵若驚。

謝盈萱驚喜現身紐約亞洲影展，與導演簡莉穎一同為短片《也許這個故事叫護唇膏》站台。（天地合娛樂提供）

談到此趟紐約行的私人計畫，謝盈萱透露抵達第一天還在適應時差，導演已經迫不及待跑去看戲、逛藝廊，兩人接下來也打算把握空檔走訪博物館、看展覽，若時間允許，更想去朝聖百老匯經典舞台劇，謝盈萱說：「希望能從這裡獲得更多靈感。」

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