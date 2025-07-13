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台灣越來越強！ 486先生曝香港光環盡失真相

486先生中午在臉書高分貝表示：「台灣真的越來越強了！」（翻攝自486先生臉書）486先生中午在臉書高分貝表示：「台灣真的越來越強了！」（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕香港光環一點一滴在褪色中，團購電商名人「486先生」陳延昶今（13）日中午在臉書發文表示，台灣正一步一步走上亞太轉運樞紐的寶座，「台灣真的越來越強了！」

486先生分析台灣躍上亞太轉運樞紐寶座，不是台灣太厲害，而是香港被中國統治之後，光環消失被共產黨狠狠按下去，他評論分析以下5點：

一、中國內地的機場起飛了，深圳、廣州現在國際航線一大堆，根本不用再繞去香港轉機；大家直接飛中國內地，時間快又方便。

二、政治環境整個爛掉。從反送中到國安法，搞得一堆外國企業、航運公司開始閃人，信任感直接歸零。

三、疫情一巴掌打下去，香港爬不太起來；香港2024的轉機人數只恢復到2018年的53%，復甦慢得嚇人。

四、機場設計有問題。跑道、航權分配都卡在國泰航空手上，航線不夠靈活，轉機選擇少到可憐。

五、飛機越來越進步，大家都直飛了，還轉什麼機？

那台灣呢？486先生認為桃園機場的成績單這幾年越來越漂亮，包況「地理位置完美，飛東南亞、北美剛剛好」、「航班快速恢復，長榮、華航都拚命加開線路」、「第三航廈2027要完工，容量直上8000萬人次」、「政策配合度高，美國旅客來台轉機免安檢，時間省超多」。

此外，486先生也看出產業鏈的大轉彎，美中貿易戰逼出一波轉機潮，台灣剛好接住，「根據最新資料，2024年桃園機場的轉機旅客比2019年成長了32.3%；台灣的貨櫃港運量穩定成長，台北港與高雄港的自動化碼頭正在加速部署；高鐵已經接軌國際旅遊交通路線，桃機捷+高鐵這組合，讓轉機旅客可以無縫接軌去台中、台南，比香港出關塞半天快太多。」

更重要的是，486先生推崇台灣現在已是亞洲第4大外匯存底國，僅次於中國、日本與印度，而且國際越來越多資金透過台灣控股公司、家族辦公室進入亞洲市場，他認為高資產客戶不再選新加坡或香港，反而開始研究「設台灣信託」或「成立資產配置公司」，直呼這在以前根本不可能。

還有一點，486先生堅信全世界最頂尖的AI晶片製造都要靠台積電，「但除了晶圓廠，現在連微軟、Google、NVIDIA 都在台灣設AI研發中心，這代表我們不只是代工，而是參與下一代科技規格制定，對於台灣的未來，486先生深具信心。

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