李燕消失八點檔3年 咬牙接綜藝節目「很恐懼」：怕被看出不靈活

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」李燕息影3年，日前重返螢光幕，選擇以外景實境節目《花甲少年趣旅行》展開全新挑戰。

李燕月初赴韓國參加美容展，趁空檔旅遊放鬆心情。（Kocskin克麗詩黛提供）

李燕坦言，參加實境秀真的是掙扎非常久，當然也會有退縮的心情。因為拍戲後比較少上綜藝節目，尤其這2年剛好沒拍戲，隔了這麼久其實是很恐懼的。她說，從決定參加到真正出發前的那一刻都還在猶豫與害怕，「但我告訴自己，今年一定要做一些突破舒適圈的事，牙一咬還是去了」。

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李燕月初赴韓國參加美容展，趁空檔吃烤韓牛。（Kocskin克麗詩黛提供）

錄影完後，李燕以「不虛此行」形容這次體驗，並開心表示：「收穫超級多，也非常非常期待節目播出！」對於很少上綜藝的原因，她也毫不避諱地說：「我本來就不太擅長綜藝節目，尤其是一些激烈的遊戲我都比較不擅長，很容易被發現我的不靈活。」

李燕月初赴韓國參加美容展，趁空檔旅遊放鬆心情。（Kocskin克麗詩黛提供）

常常被影迷敲碗盡快回歸戲劇演出，李燕表示如果有機會回歸演員身份，希望能讓自己的心態歸零，不管什麼劇種都很想嘗試挑戰，提及角色，她特別期待能詮釋一些比較顛覆以往的設定，例如大反派、個性不要那麼善良的人，笑說：「當然如果可以演諧星、扮醜那就更好玩啦！」

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