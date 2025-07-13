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娛樂 電視

彭小刀不認老！喊話55歲還要拚 維持「一條龍」祕訣曝光

〔記者侯家瑜／台北報導〕團體5566成員彭小刀昨（12日）現身高雄漢神百貨，出席其親自創立的酵素品牌活動。活動現場聚集眾多粉絲與關注保健的民眾，小刀除了介紹產品功效，更親自分享他從藝人、投資家到老闆身份的轉變過程，並強調：「年齡從不是極限，保持熱情才是關鍵。」

彭小刀55歲仍維持好體力。（寶植麗酵提供）彭小刀55歲仍維持好體力。（寶植麗酵提供）

彭小刀提到，過去參加《全明星運動會》和《哈林小隊》時，發現體能恢復不如以往，這促使他開始尋找「真正有效、即時有感」的輔助產品，進而創立酵素品牌。他還透露，日前拍攝客家電視台節目《細細山路思密達》，連續爬古道十天，全靠酵素幫助身體維持最佳狀態。

彭小刀親自分享酵素品牌創立初衷與健康理念。（寶植麗酵提供）彭小刀親自分享酵素品牌創立初衷與健康理念。（寶植麗酵提供）

身兼老闆、投資人與藝人，小刀笑說：「當藝人風險最大，但也是最快樂的。」他認為，這三種角色都需要「體力一條龍」，因此每週維持2到3次運動，並透過飲食管理維持健康。他強調，疫情前從不吃保健品，如今則將體能與狀態視為長期投資，目標是「撐到55歲還能維持高水準」。

最後，小刀感性表示，人生每個階段都有不同的任務，「現在的我，更懂得用宏觀角度去看事情，也更接納世界的多樣與有趣。」

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