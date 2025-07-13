李燕霸氣寵員工！揪團赴韓看展「吃喝玩樂買單」 自評當CEO僅59分

李燕率團前進韓國美容展。（Kocskin克麗詩黛提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」李燕2022年拍完八點檔《一家團圓》暫時息影，將重心投入自創保養品牌，近來率員工赴韓國參與美容展，她說：「機票住宿公司出，吃喝玩樂我買單！」展現霸氣的一面。

李燕每年都親自安排參加國際美容展，希望第一時間接觸國際最新的原料與市場動態。（Kocskin克麗詩黛提供）

李燕第四次參展，同時也帶員工同行，展現最美CEO的寵員工實力。（Kocskin克麗詩黛提供）

身為品牌執行長，李燕認為，自己不是專業經理人，只能每天慢慢學、一步步做，像照顧小孩一樣經營品牌，「我給自己59分，但我真的很努力，希望把這個品牌做到讓台灣人驕傲。」她不靠明星光環，全程參與產品開發與品管，只為做出真正有效又親民的保養品。

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李燕在韓國邊看展邊旅遊。（Kocskin克麗詩黛提供）

李燕月初帶領團隊前往韓國參加「InterCHARM Korea美容展」，希望第一時間接觸國際最新的原料與市場動態。她坦言：「這次去看美容展其實不是為了業績的增加，是為了能讓我們自己台灣的產品可以跟得上時代，可以讓品牌在美容產業發光發熱，甚至拓展到海外，都是我們的目標。」

李燕趁參加韓國美容展空檔，大吃烤韓牛。（Kocskin克麗詩黛提供）

之前已去過香港跟越南的美容展，這回是李燕第4次參展，同時也帶員工一起同行，展現最美CEO的寵員工實力，「除了吸收新知，也有點放假的感覺，機票住宿公司出，吃喝玩樂我買單！這些是基本的，希望大家可以一起變強」，她回憶第一次參展，是在《金家好媳婦》殺青的隔天直接飛香港，「雖然沒睡飽，但看到各種新奇原料、技術，整個人超亢奮，也開啟了我另一個世界」。

李燕帶員工參加韓國美容展，機票住宿吃喝全都包，她帶大家在機張海鮮市場大吃。（Kocskin克麗詩黛提供）

李燕加碼帶隊遊釜山，在海東龍宮寺拍照。（Kocskin克麗詩黛提供）

李燕在釜山松島纜車終點的大平台開心拍照。（Kocskin克麗詩黛提供）

看展之餘，李燕加碼放鬆行程，與團隊走訪首爾與釜山熱門景點，包括小王子村、海東龍宮、斜坡滑山車等，讓這趟旅程玩好玩滿。她分享：「我們吃了螃蟹、韓牛、炸雞、豬肉湯飯，沒有一道踩雷，根本不想回家啦！」除了大吃大玩，她也招認每次來韓國都會「失心瘋」，從美妝到小物全都想買，療癒又紓壓。對她來說，工作與生活都要平衡，「看展學習很重要，適時放鬆也會讓靈感更豐富」。

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