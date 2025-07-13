7月26日投票 網紅皮筋兒：罷免投同意，反共更有力

網紅皮筋兒6日強調不是針對某位立委，而是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，「罷免不是仇恨，而是一種責任。」（記者陳奕劭攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藍委大罷免26日登場，發起罷免國民黨籍新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」，6日在中和區四號公園舉辦「罷免發聲，週末開講」，網紅皮筋兒強調不是針對某位立委，而是終結背後親中、濫權、賣台的政治文化，罷免不是仇恨，而是一種責任。

今（13）日中午左右，皮筋兒再發文表示，台灣現在面對是前所未有的中國威脅，「中共不只在軍事上威脅我們，還試圖用政治、經濟、法律，甚至是假訊息和代理人，滲透我們社會，試圖瓦解我們的民主和自由。」

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皮筋兒說，面對中共持續的威脅和滲透，我們不能再容忍這些失職的立委。他們沒有守護台灣，反而成為破壞台灣民主防線的幫凶「罷免他們，不是報復，而是守護台灣，守護我們的未來。」她說：「我們可以接受立委表達不同意見、立場不一樣，但我們不能接受配合鬥爭、犧牲民眾、破壞民主的立委！」

發文最後，皮筋兒再次呼籲：「7月26日出門投票，罷免投同意，反共更有力。」

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