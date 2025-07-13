南京紅姐激戰上千男爆紅！同款造型「減齡斬男穿搭指南」網瘋傳

中國網路商家緊跟時事，推出「南京紅姐」穿搭指南並主打其造型的相關單品。（本報合成，擷取自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京爆出偽娘網紅「南京紅姐」（又稱紅爺、阿紅）其真實身分為38歲焦姓男子，長期以女性形象與多名男性發生無套性行為，並外流多部性愛影片進行牟利而遭警方逮捕，引發廣泛熱議。近日，「紅姐」的造型更成為新一波網路商機。

南京一名綽號「紅姐」、「阿紅」的38歲焦姓男性長期戴上咖啡色假髮、化女妝及裝上假奶與男性性交，3年便達成千人斬，在網路上至少約到1691名男性上門赴約，並拍成影片以「無碼」形式販售，其中不乏顏值超高的帥哥，還傳出有些人發現紅姐其實是男人，也不輕易知「男」而退，還是完成全套。

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除了同款造型，中國網路店家還將花生油、純牛奶納入紅姐「減齡斬男穿搭指南」。（擷取自X）

事件曝光後迅速登上中國各大社群平台熱搜，許多網友對「紅姐」的性別表現與行為展開激烈討論，中國網路商家也趁勢推出「紅姐風穿搭指南」，主打其在影片中常見造型，包括咖啡色假髮、印花上衣、黑色長裙等，並搭配「時尚單品」如花生油、純牛奶等，甚至包裝成「減齡斬男穿搭指南」進行銷售。

據南京市公安局江寧分局8日通報，警方5日於南京查獲網名「紅姐」的焦姓男子。警方指出，他長期以女性造型與男性約炮，並將過程錄影後上傳網路平台，以無碼形式對外販售。初步認定其行為違反相關法律，依法進行刑事拘留處置。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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