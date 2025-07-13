阿信想大巨蛋再加一場遭瑪莎打槍 怪獸牽超萌小天使讓人融化

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨（12日）晚在大巨蛋順利完成第8場「回到那一天」演唱會，一共吸引32萬粉絲朝聖，社群討論度極高，其實昨天在開唱前，阿信突然在社群發問：「你們覺得明天（指13日）加開一場好不好？」引發網友高度關注，不少之前沒搶到票的歌迷也期望阿信說的是真的，發文迄今已超過138萬人瀏覽，不過瑪莎卻嗆聲了。

五月天完成大巨蛋演唱會，引起很大迴響。（相信音樂提供）

看到阿信突然提出想再加唱一場，瑪莎回問：「無你是勒工啥毀？（你是在說什麼）」網友則笑稱阿信是個「浪漫的瘋子」，許多歌迷也猜想，阿信可能是唱不過癮，才會突然提出想加場想法。

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怪獸（左）有個超可愛女兒詠詠。（翻攝自IG）

怪獸牽女兒的背影讓網友融化。（翻攝自IG）

昨晚五月天一口氣唱了4個多小時，還5度安可加碼歌曲，讓買到最終場演唱會的4萬歌迷聽得好過癮，完成演出後，團長怪獸到後台看到可愛女兒詠詠，再累也不算什麼，詠詠這次也出現在「5525+1」新拍攝串場影片中，每次出現都讓粉絲覺得太萌了，怪獸老婆分享他下台後牽著女兒手離開的背影，網友直呼被融化了。

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