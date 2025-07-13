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娛樂 最新消息

孫安佐表姊涉愛情詐騙 沉默3天道歉受害人：感到自責

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人孫鵬、狄鶯的獨生子孫安佐，近日身心狀況不穩宣布停工，他的表姊「Ariel」林沐希隨後傳出因涉入愛情詐騙案，遭警方拘提。事隔3天，她在IG限時動態向受害者致歉，表示感到自責和愧疚。

「Ariel」林沐希日前傳出涉入愛情詐騙案。（翻攝自IG）「Ariel」林沐希日前傳出涉入愛情詐騙案。（翻攝自IG）

林沐希今（13）日在IG限時動態發文表示，她在聽完受害者被詐騙的過程後，感到自責和愧疚，並指出前段日子，帳號並非由本人管理，導致無法及時回應受害者，甚至有部分受害者被公司封鎖。

林沐希說，目前社群帳號已回到自己手上，她會一一解除封鎖受害者，並喊話受騙民眾，可以主動聯繫她，若是想提告或求償，都會極力配合。

「Ariel」林沐希在社群發文向受害者致歉。（翻攝自IG）「Ariel」林沐希在社群發文向受害者致歉。（翻攝自IG）

回顧整起事件，警方指出，案件由蘇姓主嫌操控，透過培養直播主或找網紅合作，誘導粉絲私訊互動、要求抖內達標才能「約會」，甚至販售寫真集，接著佯稱其中照片露點須付高額費用買斷版權。目前全案仍在擴大偵辦中，檢警持續追查其他涉案人員。

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