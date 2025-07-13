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林智群嗆陳沂 「嘴不過，開始進行容貌人身攻擊」

陳沂（左）和律師林智群這2天在臉書發文互咬。（翻攝自陳沂、林智群臉書）陳沂（左）和律師林智群這2天在臉書發文互咬。（翻攝自陳沂、林智群臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅陳沂12日在臉書文重提前總統蔡英文時代普發現金6000元，一堆人感恩，怎麼現在普發1萬，就變成想搞垮國家的事了呢？被律師林智群在她發文底下揶揄：「你可能就是憲法沒讀通，才會考不上律師（這條你可以回去問你母親）。」陳沂昨晚發文表示有回家問母親，隨後又被林智群反譏。

林智群今（13）日凌晨2時左右在臉書發文，針對陳沂發文表示「不清楚林智群跟網紅律師呂秋遠有什麼不一樣？不是長一樣嗎？這年頭讀書真的沒罪欸」，林智群說：「原來憲法規定可以這樣隨便繞過去的喔？！大法官第391號解釋你可能也不知道，所以考不上律師也是必然的結果，沒唸書還是安靜一點比較好，不要拖媽媽下水，讓大家以為你媽媽法律水準跟你一樣。」

林智群說：「如果我講得沒道理，三斤你幹嘛刪我留言？嘴不過，開始進行容貌人身攻擊，三斤（指陳沂）你還真有品欸。」

對於陳沂拿他和呂秋遠相比，林智群發文後又在底下留言：「我沒招惹呂律師，呂律師主動攻擊我外貌，是他的問題，我只是反擊，三斤利用這個事情攻擊我外貌，這個人品跟呂律師差不多啦！」

陳沂昨晚引述母親說法：「希望林大律師（指林智群）會區分『預算案』和『法律案』的差別，其實林大律師傻傻分不清，我也是可以理解的，就像我也分不清楚林智群跟網紅律師呂秋遠有什麼不一樣？不是長一樣嗎？這年頭讀書真的沒罪欸。」

最後陳沂還說，考得上律師，不應該出現這種沒法律概念的表現，更標註：「台大法律系沒教憲法嗎？」

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