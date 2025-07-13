SJ迎成軍20週年！神童自曝曾做乳頭縮小手術 原因笑翻全場

Super Junior神童自爆曾接受「乳頭縮小手術」。（翻攝自IG）

〔記者胡御柔／台北報導〕即將迎來成軍20週年的韓流帝王Super Junior，近日登上知名製作人羅PD主持的網路節目，暢談出道以來的回憶與趣事。其中成員神童一段自爆曾接受「乳頭縮小手術」的經歷，笑翻全場，也引起網友熱議。

節目中，神童回顧自己剛出道時曾是《無謀挑戰》、《黃金漁場 Radio Star》等人氣綜藝的固定班底，表示當時公司非常支持他進軍綜藝圈，讓他累積大量曝光與主持經驗。雖然之後未能長期擔任主持，但他也透露，自己曾擔任兒童節目主持人長達三年，期間發生了一段令他印象深刻的「事件」。

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神童笑說，有一次錄製兒童節目的帶動跳環節時，音樂才剛開始，導演就突然喊卡，衝到他面前小聲提醒：「你的乳頭太明顯了！」原來當時他穿著貼身服裝，導致畫面過於突兀，讓他尷尬不已，只能用手摀住胸口。

為了避免再次遇到類似情況，神童最終決定接受乳頭縮小手術。他搞笑分享當時的心情：「醫生還說以後可能會再長大，但我看到成果真的嚇到，感覺整個突然不見了！」他以一貫幽默風格回憶這段經歷，讓全場笑聲不斷，展現了Super Junior成員一如既往的親民與真誠。

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