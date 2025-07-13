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全智賢相隔11年訪台 低調坐包廂角落現身GD演唱會

韓流女神全智賢被目擊悄悄來台觀賞GD演唱會。（翻攝自全智賢IG）韓流女神全智賢被目擊悄悄來台觀賞GD演唱會。（翻攝自全智賢IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓流天王G-Dragon權志龍11日起在台北小巨蛋展開為期3天《Übermensch》世界巡迴演唱會，好友李洙赫12日特地來台力挺，被粉絲目擊現身GD飯店，更讓粉絲驚喜的是，與李洙赫同行的還有韓流女神全智賢。

目擊歌迷昨晚在小巨蛋發現李洙赫包廂內，有一位戴墨鏡女子，歌迷激動表示：「女子越看越眼熟，沒想到居然是全智賢。」歌迷透露全智賢發現有粉絲騷動尖叫，連忙起身轉身背對觀眾，低調到幾乎沒被發現。

GD在台北小巨蛋連開三場演唱會，吸引上萬粉絲、眾多名人朝聖。（圖／ （C） Galaxy Corporation提供）GD在台北小巨蛋連開三場演唱會，吸引上萬粉絲、眾多名人朝聖。（圖／ （C） Galaxy Corporation提供）

據了解，全智賢曾多次訪台，距離上一次來台已是2014年被精品邀請來台觀秀，粉絲驚喜說：「她這次相隔11年悄悄來台現身小巨蛋觀眾席，應該就為了支持GD，讓人感動。」

GD來台開唱3天，下榻飯店並非入住BIGBANG時期住過的君悅酒店，而是選擇距離小巨蛋最近的台北嘉佩樂酒店，是今年4月新開幕奢華飯店，上個月才吸引日本人氣男星山下智久造訪，這次飯店為了迎接GD到來增加圍欄、加強維安，讓天王能夠好好休息充電。

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