傻傻分不清？ 陳沂：分不清林智群、呂秋遠有什麼不一樣

網紅陳沂近來發言屢屢成為話題焦點。（翻攝自陳沂臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕網紅陳沂12日在臉書文重提前總統蔡英文時代普發現金6000元，一堆人感恩，怎麼現在普發1萬，就變成想搞垮國家的事了呢？被律師林智群在她發文底下揶揄：「你可能就是憲法沒讀通，才會考不上律師（這條你可以回去問你母親）。」陳沂昨晚發文反擊表示，她真的有回家問母親。

陳沂引述母親說法：「希望林大律師會區分『預算案』和『法律案』的差別，其實林大律師傻傻分不清，我也是可以理解的，就像我也分不清楚林智群跟網紅律師呂秋遠有什麼不一樣？不是長一樣嗎？這年頭讀書真的沒罪欸。」

最後陳沂還說，考得上律師，不應該出現這種沒法律概念的表現，更標註：「台大法律系沒教憲法嗎？」

請繼續往下閱讀...

立法院前天三讀通過要求今年10月底前普發現金1萬元，據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。（資料照）

昨天陳沂先在臉書文表示：「小英時代普發現金6000，一堆人感恩，怎麼現在普發1萬，就變成想搞垮國家的事了呢？」她直言：「不管誰給錢，我都一定會去領的，有錢不要？傻子！誰知道你們會把錢拿去補助誰，補助我最實際。」

陳沂發文後，林智群在她發文底下吐槽：「藍白網軍人頭帳號開始洗民進黨也有提普發現金、前瞻預算，為什麼民進黨可以？藍白不行？結果你也上車？」林智群指出，憲法第70條規定「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，更酸陳沂：「你可能就是憲法沒讀通，才會考不上律師（這條你可以回去問你母親）。」

林智群接著狠酸：「蔡英文時代普發6000元，也是行政院提案，立法院審查通過，編預算本來就是行政院的權，有什麼問題？」更嗆陳沂：「這年頭讀書真的有罪欸。號稱法律系畢業，不應該出現這種沒法律概念的表現。」

相關新聞：陳沂重提「小英發6千」 林智群酸：這年頭讀書真的有罪

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法