片酬比「五阿哥」高？《還珠格格》女星27年後親揭真相

陳瑩（左）在環珠格格中飾演「小燕子的好友」柳紅一角。（翻攝自微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕知名作家瓊瑤筆下的經典劇作《還珠格格》自1998年首播以來，席捲華語影視圈，不僅收視創下空前佳績，更一手捧紅了趙薇、林心如、范冰冰、蘇有朋等演員，成為無數觀眾心中的青春回憶。近日，劇中飾演「柳紅」的女星陳瑩罕見談及當年拍攝點滴，透露她每集的片酬僅為1800元人民幣，並親自澄清外界謠言，表示自己並未拿得比「五阿哥」蘇有朋還多。

陳瑩近日拍攝影片分享當年拍戲的心情，坦言當時還是中央戲劇學院大三學生，對金錢並無概念。她笑說：「能演瓊瑤阿姨的戲，真的覺得像中樂透一樣！」雖然酬勞不高，但她強調，能夠參與這樣經典又具代表性的作品，是一段無比珍貴的經歷。

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其實，《還珠格格》最初在籌拍時並不被外界看好，整體製作預算也稱不上高規格。副導演劉芳曾透露，劇組初期曾接連被五、六位演員婉拒，最終轉向戲劇院校尋找新人演員，才找到當時仍在就學的陳瑩，讓她有機會出演「柳紅」一角。雖然並非主角，但這個角色也成功為她打開知名度。

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