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娛樂 最新消息

陳沂重提「小英發6千」 林智群酸：這年頭讀書真的有罪

立法院前天三讀通過要求今年10月底前普發現金1萬元，據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。（資料照）立法院前天三讀通過要求今年10月底前普發現金1萬元，據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕立法院11日三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，其中匡列2350億元，要求今年10月底前普發現金1萬元，行政院第一時間未表態聲請釋憲，據了解，政院評估以不編列預算方式解套，也尚未排除釋憲，目前仍未定案。消息一出引發討論，網紅陳沂與律師林智群則在網路互嗆。

陳沂12日在臉書文表示：「小英時代普發現金6000，一堆人感恩，怎麼現在普發1萬，就變成想搞垮國家的事了呢？」她直言：「不管誰給錢，我都一定會去領的，有錢不要？傻子！誰知道你們會把錢拿去補助誰，補助我最實際。」

對此，律師林智群直接在陳沂發文底下吐槽：「藍白網軍人頭帳號開始洗民進黨也有提普發現金、前瞻預算，為什麼民進黨可以？藍白不行？結果你也上車？」林智群指出，憲法第70條規定「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議」，更酸陳沂：「你可能就是憲法沒讀通，才會考不上律師（這條你可以回去問你母親）。」

林智群接著狠酸：「蔡英文時代普發6000元，也是行政院提案，立法院審查通過，編預算本來就是行政院的權，有什麼問題？」最後更嗆陳沂，「這年頭讀書真的有罪欸。號稱法律系畢業，不應該出現這種沒法律概念的表現。」

而陳沂隨即在林智群回應底下留言：「立法院過的是『法律案』，不是『預算案』。法律案是需要經過行政院『覆議』，現在就是執政黨決定要不要給人民錢嘛！民進黨不給我們一萬，我們能怎麼辦呢？」

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