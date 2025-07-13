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甜美主播李昕芸帶賽被鳥屎擊中 隔2天好事發生了

李昕芸外型亮眼，受封「甜美主播」（翻攝自李昕芸臉書）李昕芸外型亮眼，受封「甜美主播」（翻攝自李昕芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立財經台主播李昕芸外型亮眼受封「甜美主播」，前陣子所屬電視台節目部有個合作案，要派主播採訪月老相關活動，她好興奮：「長官第一時間就決定指派單身的我前去，畢竟我想盡辦法想要獲得月老注意。」

沒想到李昕芸前陣子從峇里島回來後，說好的月老沒了，改去和平島社靈廟的王船遶境活動，「當下心情轉折實在很大，當聽到要走完整個遶境約4小時，真的是嚇歪，超怕中暑」，更慘的是，李昕芸到基隆第一個訪問正準備開口，就被鳥屎不偏不倚滴到頭，她當下覺得自己「賽」到極點。

她與主持人顏永烈合作愉快。（翻攝自李昕芸臉書）她與主持人顏永烈合作愉快。（翻攝自李昕芸臉書）

但讓李昕芸安慰的是，當地人口耳相傳的王爺很靈驗，不是蓋的，她說：「可能是有體恤我這個菜鳥第一次參與，全程都沒太熱，搭檔顏永烈也一直很罩我，最後非常順利完成遶境初體驗。」
更讓甜美主播心花怒放，她隔2天買樂透居然中了2千元，她喜孜孜說:「傳說中被鳥屎擊中，可以買樂透是真的。」
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