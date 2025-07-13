李到晛香港見面會突喊卡 取消理由跟GD一樣

李到晛出沒在台北市府捷運站附近，同框台北101。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星李到晛12日在Legacy Tera舉行粉絲見面會，下午在IG曬出台北101、夜市等照片，昨他在台北見面場歡樂舉行，連送別環節都能攝影，十分寵粉；不過香港見面會卻突然宣布取消，讓不少香港粉絲哀號。

昨晚李到晛台北粉絲見面會登場，卻傳出26日香港場活動臨時喊卡，主辦單位對外表示：「因不可預見的情況，導致無法按原定計劃進行。」除向粉絲致歉之外，也表示會對全數退還門票款項，儘管如此，仍有許多粉絲喊話，希望李到晛再安排訪港。

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「GD」G-DRAGON昨在小巨蛋開唱，狂吸1.2萬粉絲朝聖。（ （C） GALAXY CORPORATION提供）

而GD本週末在台灣連續開唱3天，同樣在日前宣布取消曼谷場演唱會，主辦單位對外理由，同樣是：「不可預期的情況。」引爆大批歌迷不滿。

李到晛曾演過《黑暗榮耀》、《五月的青春》、《破墓》、《重回18歲》等韓劇，此次來台舉行粉絲見面會也趁機來台觀光。從他在IG曬出照片可以看到，不但出沒在夜市人群當中，還現身世貿、台北國際會議中心附近與台北101合影，走在斑馬線的他還對著台北101比出1根手指頭。

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