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娛樂 最新消息

撞臉南京紅姐相似度9成 男星逼問粉絲：誰比較美？

中國偽娘網紅「紅姐」誘騙多名男性發生性關係，有港星撞臉紅姐相似度高達9成。（翻攝自微博）中國偽娘網紅「紅姐」誘騙多名男性發生性關係，有港星撞臉紅姐相似度高達9成。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國偽娘網紅「紅姐」涉嫌以女裝與多位男性發生性關係，並外流上千部性愛影片遭警方逮捕，事件曝光後震驚各界，許多網友驚覺「紅姐」造型很眼熟，發現意外撞臉多位知名男星。

「紅姐」風暴近日燒到45歲香港藝人林盛斌，港媒報導，林盛斌過去多次反串演出，昨他搞笑公開一張舊照，照片中的他化身「營業部徐小姐」戴著有瀏海假髮並塗著紅色唇膏，很明顯連他也自認撞臉紅姐，因2人相似度高達9成。

林盛斌（左）撞臉紅姐，他還搞笑逼問粉絲：「說實話，誰比較漂亮？」（翻攝自林聖斌IG）林盛斌（左）撞臉紅姐，他還搞笑逼問粉絲：「說實話，誰比較漂亮？」（翻攝自林聖斌IG）

爆笑的是，面對撞臉紅姐，林盛斌不改幽默個性說：「算了，我認了，其實這件事是我做的。」接著更自嘲：「如果他（指紅姐）也可以吃到千幾個小鮮肉，那麼我的隊伍會從尖沙咀排到廣州去！」更逼問粉絲：「說實話，誰比較漂亮？你更想泡誰？不許想，馬上回答。」逗笑大批網友。

董月花是董志成反串的爆紅角色。（翻攝臉書）董月花是董志成反串的爆紅角色。（翻攝臉書）

「紅姐新聞曝光後，許多網友直呼她看來有點面熟，直言：「怎麼越看越像董月花。」意外掀起話題。「董月花」反串角色，當年讓藝人董至成紅遍大街小巷，他還創造出一連串經典語錄，包括「粉好吃」、「粉惡劣」、「越冷越開發」，至今仍讓人印象深刻。

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