GD夜遊台北！小巨蛋連唱三天、夜生活行程全被捕捉

GD本周在台北小巨蛋連唱三天。（（C） GALAXY CORPORATION提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國人氣天王「G-dragon」權志龍本周在台北小巨蛋連續開唱三天，這也是他睽違八年再度訪台。10日晚間抵台當天，吸引大批粉絲湧入桃園機場接機，就連他入住的全新開幕五星級嘉佩樂酒店，午夜時分仍有大批粉絲守候在外，場面盛大。

根據《壹蘋新聞網》報導，11日凌晨12點多，GD現身台北知名頂級夜總會「龍亨集團國際名商夜總會」載一名男子，似乎由對方陪同體驗台北夜生活。不久後，GD於凌晨1點轉往位於信義區基隆路的高檔便服酒店「巴賽隆納俱樂部」，行事相當低調，從停車場後門與廚房動線進入，一路玩樂至深夜3點才離開。

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儘管夜生活精彩，GD的體力絲毫不受影響，隔天照樣在小巨蛋火力全開、炸翻全場，展現驚人舞台實力。此次台北站演出也吸引許多藝人到場朝聖，包括女星賈靜雯、Makiyo、玖壹壹成員春風，甚至連GD摯友李洙赫也現身支持，星光熠熠。

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