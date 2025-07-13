肯爺上海演唱會大遲到 全場氣炸怒吼退票

肯爺年初才因帶老婆比安卡森索里（Bianca Censori）全裸登葛萊美獎紅毯遭驅。（法新社）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國饒舌歌手「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye）遭前助理勞倫皮西奧塔（Lauren Pisciotta）提起新訴訟，控他性侵與涉及性交易。蘿倫也曾於2024年6月控告肯爺非法解雇與性騷擾。

根據外媒《綜藝》獲得的第二次修訂起訴書，她現在進一步指控肯爺「對她口交強暴，且未經她同意」，並以虛假的職涯發展承諾，強迫她順從其性要求。

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而肯爺近期爭議還不指這一樁，12日他在中國上海體育場舉辦演唱會，因嚴重遲到引爆退票聲浪，歌迷向媒體透露，原定19時30分開場，肯爺直到20點20分才開始，整整延遲近1小時，由於當晚外頭下著大雨，歌迷怒斥冒雨等待近1小時，情緒全發洩到肯爺身上，部分觀眾更集體高喊「退票」。

另一方面，肯爺除了大遲到讓歌迷冒雨等待，這場演唱會更被指控缺乏舞美燈光設計，其中肯爺在煙霧中演唱，還因座位安排混亂且空座率高，引爆更多不滿。

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