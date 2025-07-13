陳零九形象重創！涉閃兵騙團員再爆「退追五堅情」 粉絲心碎

〔記者邱奕欽／台北報導〕五堅情成員陳零九日前捲入「閃兵風波」重創演藝形象，團體也宣布暫時休團，分飛的邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉與「小賴」賴晏駒4日晚間在高雄啤酒節照常登台演出，儘管現場熱力四射，仍難掩少一人的缺席感。正當外界關心團員互動之際，粉絲驚覺陳零九個人IG竟「清空追蹤」，包括其他4名團員也被全數退追，其中隱情耐人尋味。

陳零九捲入「閃兵風波」重創演藝形象。（資料照）

五堅情粉絲昨（12日）發現陳零九目前IG「0追蹤」，等於連邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉、小賴、五堅情官方IG全一併退追，不禁讓人猜測是否出現不合裂痕。不過反觀另外4人，目前都仍保留對陳零九的追蹤紀錄，似乎釋出善意，也有人認為這可能只是陳零九個人面對輿論風暴的自我防禦機制，但這場沉默中的互動，格外引人揣測箇中原因。

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事實上，陳零九過去曾在《娛樂百分百》會員專屬直播中，和五堅情團員黃偉晉、小賴談到當兵話題，當時小賴問他：「你當什麼兵種？」陳零九當下面露尷尬回應：「就正常的啊！」小賴接著再問：「義務役？陸軍？」此時，陳零九則以「對啊，就正常的啊，對啊對啊！」趕緊帶過話題，當時片段被挖出遭網友紛紛怒批：「竟然連團員都騙！」事後，陳零九致歉也暫退演藝圈。

陳零九IG追蹤人數清空。（翻攝自IG）

然而，高雄啤酒節五堅情首次以「無零九版」陣容登場，帶來《我還是一個人》、《一路順風》、《娘娘槍》、《playlist》多首單曲，雖然現場粉絲聽了過癮，氣氛依舊熱烈，但有粉絲直言心裡早已感到落差。雖然五堅情暫時無法合體，不過邱鋒澤與黃偉晉也帶來最新合唱曲《永遠永遠》及《潛台詞》，先前也曾透露已經排定了巡演計劃，下半年也分別投入新的工作，值得大家期待。

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