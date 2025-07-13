F4世紀合體！睽違12年齊唱《流星雨》 蔡尚樺起雞皮疙瘩「無法被超越」

〔記者邱奕欽／台北報導〕言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的偶像傳奇F4，睽違多年世紀合體，出現在五月天演唱會現場，昨（12日）驚喜同台更獻唱經典神曲《流星雨》，喚醒無數人的青春記憶，人在現場的蔡尚樺也激動直呼：「經典可以被複製但無法被超越！」

F4吳建豪（左起）、周渝民、言承旭、朱孝天睽違12年驚喜合體，獻唱《流星雨》。（相信音樂提供）

五月天在台北大巨蛋開唱昨來到最終場，F4言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪睽違12年世紀合體，不僅讓《流星雨》旋律響徹大巨蛋，大巨蛋的屋頂也下起了流星雨，全場4萬粉絲彷彿搭乘時光機，回到25年前《流星花園》風靡全亞洲的時代一起大合唱。

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F4世紀合體獻唱，不僅在場所有粉絲聽得動容，就連蔡尚樺事後回憶起當下，也感性透露心緒，「F4完完全全就是我的青春啊，流星花園的每一幕都倒背如流，經典可以被複製但無法被超越。」更提到聽見《流星雨》的瞬間，整個起雞皮疙瘩，還不忘大讚「最好的花澤類！」顯見她對周渝民詮釋的經典角色仍念念不忘，讓一票粉絲共鳴爆棚。

蔡尚樺（圖）見證F4合體。（翻攝自臉書）

事實上，F4自2001年主演《流星花園》爆紅，旋即推出音樂作品橫掃華語樂壇，近年各自發展不同領域，雖然鮮少同台卻仍是華語娛樂圈最具代表性的團體之一，此次在五月天助攻下成功合體，粉絲們都動容表示，「以為這輩子看不到他們一起唱流星雨了」、「青春真的回來了」，更掀起網路集體回憶殺。

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