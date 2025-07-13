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娛樂 亞洲

泰國「吸血鬼CP」差3公分！Gawin仰頭看Joss：這是我的第一次

Joss（左）、Gawin身材高大又有男人味，受訪時親和力十足。（記者陳奕全攝）Joss（左）、Gawin身材高大又有男人味，受訪時親和力十足。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰國BL夯劇《噬血欲情》的雙男主角Joss、Gawin今天（13日）下午3點半將在新莊舉行粉絲見面會，兩人受訪前已先品嚐牛肉麵，還想吃刈包、控肉飯等美食，期間Joss更自爆家裡有「芒果田」，打趣說道：「如果台灣芒果好吃，就不推薦大家來了！」

Joss裸上身在飯店吃牛肉麵。（翻攝自X）Joss裸上身在飯店吃牛肉麵。（翻攝自X）

「吸血鬼CP」Joss與Gawin首次公開來台，Joss表示，因為之前公司有很多前輩都來過台灣，因此有特別向他們推薦台灣美食，「我剛剛吃了台灣牛肉麵，清燉、紅燒的我都吃了，希望工作結束後可以到台北走走看看，像是台北101啊，感受不同文化以、流行趨勢及街景。」Gawin則形容，台灣有一個美食是飯上面放著滷肉一樣的東西，現場記者猜他說的應是焢肉飯或者是滷肉飯。Joss也說想吃刈包看看，記者立刻發揮台灣人的本性，告訴他們吃刈包一定要配四神湯，就像「漢堡可樂」一樣，Joss也笑說自己30歲了，有放米酒的四神湯他也OK。

Joss（左）、Gawin身高相差3公分，Gawin卻高了記者30公分，坐下來才能平視受訪。（記者陳奕全攝）Joss（左）、Gawin身高相差3公分，Gawin卻高了記者30公分，坐下來才能平視受訪。（記者陳奕全攝）

不過兩人似乎對水果比較感興趣，詢問眾人台灣有什麼推薦的水果，記者當然首推外國人最愛的芒果，沒想到Joss卻稱自己家裡有「芒果田」，原來「芒果王子」就在眼前，他表示平常都是父母寄芒果給他，自己一點都吃不膩、很喜歡。Gawin開玩笑說，自己想吃就靠「偷」，Joss倒是信心滿滿，表示「夠多不怕你來偷」。

Gawin雖然有186公分的身高，平常都是鶴立雞群，但在遇到189公分的Joss之後，他笑說「我第一次體會到仰頭看人」的感覺。他們都非常喜歡籃球，Joss表示雖然現在下著雨，不過希望有機會能在台北打球，記者推薦他可以到新生高架橋下打籃球，他笑說有籃球的地方，或許就能看到他。

兩人熱愛籃球眾所皆知，被問到誰比較強？Joss認真分析，表示Gawin現階段因為工作比較忙、疏於練習，而他自己一直都有在練習，認為如果依照技巧來說，兩人應該是不分軒輊，但以練習程度來說，Joss趁機吐槽：「Gawin現在爬樓梯都會累了！」Gawin則是坦言最近比較喜歡吉他，這次來台也有帶著，不過今天會不會表演仍是未知數，Joss則承諾，如果Gawin彈吉他，那麼他會跳舞。

提到籃球，Joss（左）、Gawin都展現不服輸的個性。（記者陳奕全攝）提到籃球，Joss（左）、Gawin都展現不服輸的個性。（記者陳奕全攝）

《噬血欲情》以吸血鬼題材為主題受到歡迎，「吸血鬼CP」Joss與Gawin很感謝台粉的支持，他們對此都很驕傲，兩人異口同聲表示，最滿意的戲是Joss要吸血Gawin的橋段，Gawin感謝Joss的陪伴，「演員沒有說一定要跟誰合作，但跟Joss一起很開心，相處之後對彼此更熟悉、信任對方，跟他合作我覺得很幸運。」

最後，Gawin表示，很開心大家的支持，「這次活動上可以看到很多粉絲，不管是熟面孔，還是沒有看過的，如果有機會我想在台北好好旅遊，有任何好地方可以告訴我。」Joss則說道，很開心大家支持他們的劇，「台北是整個亞洲巡迴的第二站，也邀請大家到泰國玩。」記者推薦自家的芒果田可以開放參觀，Joss搞笑的說：「等一下我先吃台灣芒果，如果（台灣的）比較好吃的話，你們就不要來了。」一句話笑翻眾人。

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