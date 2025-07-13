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娛樂 日韓

《黑暗榮耀》李到晛出沒台北街頭！秀「台灣感性」101、夜市全入鏡

李到晛出沒在市府捷運站附近，還到了夜市。（翻攝自IG）李到晛出沒在市府捷運站附近，還到了夜市。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓星李到晛昨天（12日）在Legacy Tera舉行粉絲見面會，下午他在IG上曬出台北101、夜市等照片，頗有「台灣感性」的氛圍。昨天台北場歡樂舉行，連送別環節都能攝影，十分寵粉；不過香港見面會卻突然宣布取消，讓不少當地粉絲十分遺憾。

李到晛以各種方式與台北101合影。（翻攝自IG）李到晛以各種方式與台北101合影。（翻攝自IG）

李到晛曾演過《黑暗榮耀》、《五月的青春》、《破墓》、《重回18歲》等韓劇，此次來台舉行粉絲見面會，也趁機來台觀光。從照片可以看到，他不但出沒在夜市人群當中，還現身世貿、台北國際會議中心附近與台北101合影，走在斑馬線的他還對著台北101比出1根手指頭；其中一張照片中，他與友人們身處市政府捷運站附近，全都打開手機的手電筒搭配路燈，實在有夠特別。

李到晛一行人拍照十分有創意。（翻攝自IG）李到晛一行人拍照十分有創意。（翻攝自IG）

李到晛的見面會昨天在Legacy Tera舉行。（記者廖俐惠攝）李到晛的見面會昨天在Legacy Tera舉行。（記者廖俐惠攝）

李到晛昨天來台會粉，與粉絲互動相當逗趣，主辦單位事前在場外準備了便利貼給大家留言、提問，有粉絲覺得電影《破墓》太好看，一共看了5遍，沒想到李到晛竟回應：「我看了7次欸！」連粉絲都不想輸。至於被問到會選擇「李到晛忘記粉絲」還是「粉絲忘記李到晛」的殘酷二選一時，他傻眼的說：「我們好不容易才見面欸，都等我退伍了，我還坐飛機來欸，好不容易見面，為什麼要忘記呢？！不行！」笑翻眾人。

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