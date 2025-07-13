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娛樂 最新消息

偷竊虛驚一場？最強高中生Ray發文 受害者出手逮捕了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣最強高中生Ray昨天在直播上於美國超市偷竊眼藥水，引發熱烈討論，網友猜測到底是真的還是節目效果時，Ray跟品牌同時發文，似乎有所合作。

Ray在直播上前往美國超市沃爾瑪，不但當場拆封眼藥水來使用，甚至直接把一整個貨架的眼藥水都帶走了，由於他衝出店外的同時，直播也結束了，讓人好奇到底是惡搞還是節目效果，亦或是與店家合作。

Ray跟眼藥水品牌都po出超市店員逮捕Ray的畫面，看起來雙方似乎有所合作，讓粉絲鬆了一口氣。（翻攝自IG）Ray跟眼藥水品牌都po出超市店員逮捕Ray的畫面，看起來雙方似乎有所合作，讓粉絲鬆了一口氣。（翻攝自IG）

不管如何，Ray的效果確實達到了，不少網友被誤導，嚇得留言要Ray趕快停手，連他的好朋友Kai Cenat都十分震驚，直言「該回台灣了」。事後該眼藥水品牌跟Ray都在IG上發出了「Ray遭壓制逮捕」的畫面，原來偷竊一事是虛驚一場，有些人痛批那些罵Ray的台灣人根本是看圖說故事，搞不清楚就亂講，也沒有一點幽默感，但也有人認為根本是玩過頭，反應兩極。

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