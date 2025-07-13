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娛樂 電視

台灣嘻哈祖師爺！劉福助「與豬哥亮影片」破600萬觀看 開唱現場像夜店

〔記者林欣穎／台北報導〕高齡84歲的劉福助日前登上白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》，一開場帶來 《可愛的馬》中氣十足還學了好幾聲馬叫聲，當天另一個來賓袁小迪更是聽到要與「小劉哥哥」同台，還特地從泉州趕回來，珍惜與「國寶」同台的每一刻。而作為「嘻哈祖師爺」的劉福助過去所創作的《牽亡歌》至今仍時不時會被網友討論。

劉福助在《冰冰Show》上帶來精彩表演。（民視提供）劉福助在《冰冰Show》上帶來精彩表演。（民視提供）

劉福助過去曾在一、兩年之內就創作出近200首的歌曲，他也曾在金曲獎上表演《行行出狀元》，最近上白冰冰節目時，更重現當年轟動歌壇的金曲獎嘻哈經典橋段，戴上超潮假髮搭配蔡亞露以及王茉聿，重現當年「嘻哈始祖」橋段，讓全場氣氛熱到最高點，連白冰冰、陽帆都帶著主持群與來賓熱舞，現場猶如大型熱門夜店。

劉福助在《冰冰Show》上帶來精彩表演。（民視提供）劉福助在《冰冰Show》上帶來精彩表演。（民視提供）

而網路上也有他過去與豬哥亮表演《牽亡歌》的影片，至今在YT上累積688萬次觀看，不少人都透過這個影片思念豬哥亮，也有不少人感嘆不愧是天王級別的表演、是真正的實力派。

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