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娛樂 最新消息

（直擊）KAI性感六塊肌搭人魚線！台粉大喊：歐巴在台灣可以脫

KAI是黑暗中盛開的一朵玫瑰，不過我這Bada Lee（右二）也絲毫不遜色。KAI是黑暗中盛開的一朵玫瑰，不過我這Bada Lee（右二）也絲毫不遜色。

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天團「EXO」的舞王KAI今天（12日）在北流開唱，這是他暌違6年來台，展現他獨有的性感魅力。他昨天聽說台粉說「歐巴在台灣可以脫」，KAI也大方曬出健壯的六塊腹肌、人魚線，讓人看得臉紅心跳，掀起演出高潮。

KAI今天以《Sinner》、《Mmmh》及《Nothing on me》開場，他上次來台已經是2019年，KAI服完兵役後展開個人巡迴演唱會，開場就俏皮用中文詢問「想我嗎？」，並大讚台粉太過熱情，「6年了我真的很想來，真的很想念妳們，我剛剛開場唱了3首歌曲，我的身體一直很用心，希望今天表演久久，不對！是永遠無法忘記的特別時光。」他也不忘提醒粉絲，用眼睛、手機看演唱會的同時，也不要忘了尖叫聲。

KAI在演唱會上表演了EXO及個人的經典夯曲，中間表演EXO組曲舞蹈，包括《My Lady》、《Baby Don’t cry》、《你的世界》，掀起全場尖叫聲。KAI有感而發：「EXO是不是很好？有一種回憶再次回來，是不是很棒」不過他也趁機吐嘈粉絲：「我彩排的時候請大家唱《Baby Don’t cry》，謝謝你們在心裡唱喔，總之可以一起度過很開心。」不過相較於抒情歌曲，粉絲們似乎更愛《Love Shot》，KAI提到前幾天才跟SUHO、燦烈一起去WATERBOMB，當時表演了《Love Shot》、《The Eve》，KAI詢問大家比較喜歡《Love Shot》還是《Baby Don’t cry》粉絲嘴上說都喜歡，但尖叫聲很誠實，KAI也吐嘈：「算了吧！妳們看看。」

最近SHINee珉豪的「SM RUN」引發討論，「那時候跟前輩一起跑步了，真的很累，我真的很兩難，各位運動呢，請一個人運動，那才是對的。」他也爆料，珉豪本來說好要一起跑步，「結果是他沒有遵守，他本來要送我磁鐵，可是見到他又要去跑步，所以到現在沒有跟他見面，目前進行到這個地步，你們自己知道就好了。」他還當場戳穿粉絲，「你們一定是騙人的。」

KAI的皮衣外套要脫不脫，粉絲的手機也要放不放，這就是所謂的欲情故縱嗎？（讀者提供）KAI的皮衣外套要脫不脫，粉絲的手機也要放不放，這就是所謂的欲情故縱嗎？（讀者提供）

KAI在演唱會上身穿4套服裝，紅色深V、眼鏡配西裝以及第3套的黑色皮衣，黑色皮衣這套最受歡迎，因為他上衣拉鍊沒拉，伴隨著《BLUE》登場，KAI不但露點還曬出結實六塊肌，人魚線也若隱若現，掀起全場高潮。

KAI穿三件式西裝，還把西裝外套丟到觀眾席，甚至戴無框眼鏡實在太犯規了，簡直是言情小說的霸總走入現實。（讀者提供）KAI穿三件式西裝，還把西裝外套丟到觀眾席，甚至戴無框眼鏡實在太犯規了，簡直是言情小說的霸總走入現實。（讀者提供）

KAI賣力演出，結束後氣喘如牛，表示：「這真的是死亡橋段，快死了，我站上舞台想像大家的反應，今天妳們反應超乎我的想像！」他還故意問粉絲：「（我穿這樣）是不是很難專心啊，妳們要休息一下吧，我也要休息。」說完他就把皮衣拉鍊拉起來，粉絲也大喊「不要」。KAI則爆料，昨天簽售時，有粉絲告訴他：「歐巴，台灣是可以脫的⋯」笑翻眾人。

KAI穿紅色實在太適合。（讀者提供）KAI穿紅色實在太適合。（讀者提供）

他透露從今年9月起就要馬不停蹄的工作，希望大家為他大喊「KAI ting」（KAI+fighting），全場近4000名台粉的大喊，成功讓KAI獲得能量。

KAI在活動尾聲化身小熊登場，他感性表示：「不管是誰喜歡誰多一點都沒有關係，今天是我喜歡你們多一點，你們就會更喜歡我一點吧，很快再見囉！」並用中文大喊「我愛你」。他也預告EXO回歸計劃，回韓國就會開專輯會議，敬請期待。

不過KAI的應援明顯有些需要加強，安可應援沒人指揮，選擇的歌曲《Peaches》似乎不好發揮，最後丟擲彩帶的時間，KAI等人剛好鞠躬道別，完全沒看到彩帶撒的瞬間，實在有些遺憾。

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