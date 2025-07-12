江蕙復出開唱 《落雨聲》催淚故事真實上演

「二姐」江蕙封麥十年復出開演唱會。（寬宏提供）

〔記者胡如虹／高雄報導〕「二姐」江蕙封麥十年復出開演唱會，讓許久沒有追星的長輩又有追星的對象，高雄巨蛋出現很多兒女帶爸媽看演唱會的溫馨場面，也有很多粉絲來不及帶爸媽看江蕙的演唱會，帶著爸媽的照片，還有對爸媽的思念來看演唱會，讓江蕙的復出演唱會藏了很多洋蔥，有很多感人的小故事。

曾做過江蕙、李玟、張信哲、王力宏等大牌歌手宣傳的洪書傑，就特別買票南下看二姐的演唱會。洪書傑表示，他出社會有能力孝敬父母後，多年來想帶兩老出國旅遊，但節省的父母捨不得孩子花錢，用盡各種方式都不肯，他甚至騙父母訂金已繳，但老父親還是硬要他去退訂，說：「訂金拿不回來就算了」。唯有看江蕙演唱會，是爸媽唯一點頭答應的特例。

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曾經是天王、天后的宣傳洪書傑特別帶著爸媽的思念到高雄看二姐演唱會，（記者胡如虹攝）

洪書傑說，他帶著父母一起親臨了《初登場》、《戲夢》、《鏡花水月》演唱會，看到爸媽欣慰、快樂的笑容，是他永生難忘的回憶。他還記得二姐宣布要舉辦「祝福」演唱會時，他既高興卻又傷悲，因為他的父親甫癌逝，心痛如果爸爸還在世，一定會很開心去看演唱會！「祝福」只剩他和媽媽同在，當晚媽媽看演唱會時整場泣不成聲，卻也在二姐的歌聲中得到宣洩、撫平了喪偶之痛。

江蕙封麥十年，終於重回舞台，只是洪書傑感傷的說，如今「無．有」演唱會媽媽也缺席了，他還是想盡辦法去搶到票，因為他相信天上的爸媽也跟著他一起到了現場，手牽手坐在一起，就跟以前一樣，跟最愛的二姐同在。

二姐演唱會有很多像洪書傑這樣的故事，有許多歌迷搶票一圓父母再聽江蕙唱歌的心願，只是搶到票，年邁生病的父母卻來不及看演唱會就走了。有一位家住台北的張姓歌迷的媽媽也是江蕙的忠實歌迷，得了癌症末期，女兒為了鼓勵媽媽跟病魔抗戰，特別搶票要帶媽媽去看演唱會，而且怕媽媽等不到台北場演唱會，還特別搶高雄第一場演唱會的票，沒想到媽媽卻在二姐開唱之前過世了。

歌迷本想帶著媽媽的照片一起去看演唱會，又怕把媽媽的照片放在椅子上會嚇到其他歌迷，最後決定把票送給阿姨，讓阿姨代替媽媽去看演唱會。這些跟《落雨聲》一樣，「阿母啊，已經無置遐」的故事在二姐演唱會真實上演，也讓二姐演唱會蘊藏著濃濃的思念，很多歌迷邊看演唱會邊拭淚。

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