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娛樂 最新消息

才被林志玲誇美麗有才華 五月天星二代登大巨蛋挑戰孫燕姿歌曲

五月天完成大巨蛋所有演唱會，團員都很感動。（相信音樂提供）五月天完成大巨蛋所有演唱會，團員都很感動。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天今（12日）晚在台北大巨蛋舉辦最後一場「回到那一天」演唱會，團員都充滿不捨，阿信則很開心完成8場演出，32萬人來看演唱會，直呼很感動。另外對於鼓手冠佑而言，今晚也是值得欣慰的一天，因為大女兒「小玫瑰」劉芯妤擔任開場嘉賓，勇敢在4萬人舞台上高歌。

五月天冠佑。（相信音樂提供）五月天冠佑。（相信音樂提供）

冠佑談到：「今天起床後捨不得，每個踩過的地板、看過的地方，都有回憶。」他還說：「五月天會給大家很多驚喜，會唱很多歌，期待下次五月天回來見面的時候 。」

冠佑女兒小玫瑰。（相信音樂提供）冠佑女兒小玫瑰。（相信音樂提供）

前幾天林志玲才誇讚小玫瑰：「美麗又有才華的小玫瑰，勇敢的綻放吧！為妳溫暖的加油！」今晚小玫瑰在大巨蛋翻唱孫燕姿《天黑黑》，也帶來自己的歌曲《瞬間》，還有《So Far Away》， 她談到：「很開心可以在這邊唱歌給大家聽，為等等精采的演唱會揭開序幕，這陣子收到很多鼓勵訊息，很感動。」

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