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「台灣是中國的」背後藏盤算？ tripleS周心語遭踢爆真實目的

tripleS中國籍成員周心語（右）表態「台灣是中國的」引爆韓國網友怒火，重砲她不尊重台灣籍成員許念慈。（翻攝自IG）tripleS中國籍成員周心語（右）表態「台灣是中國的」引爆韓國網友怒火，重砲她不尊重台灣籍成員許念慈。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團tripleS中國籍成員周心語近日在粉絲付費平台「Fromm」發表統戰言論，直指「台灣是中國的」，並回覆粉絲「我有說錯嗎？不認同就別訂我的Fromm」。該言論曝光後，迅速在南韓論壇theqoo掀起撻伐潮，網友怒轟她「搞不清楚在哪裡說話」、「團裡有台灣成員你知道嗎？」更湧入破千則憤怒留言，更有網友踢爆周心語祭出此手段，全因背後的「長遠利益」。

事件起因是周心語與粉絲在「Fromm」互動時，面對敏感地緣政治提問不避諱表態，「澳門本來就是中國的呀，香港、台灣都是。」、「為什麼怕被罵？我有說錯嗎？」該截圖遭網友轉貼到theqoo後瞬間炸鍋，許多南韓網友紛紛痛批，「你在中國社群說可以，但這裡是韓國！」、「憑什麼在韓國平台輸出中國意識形態？」

尤其敏感的是，tripleS團內還有來自台灣的成員許念慈，她曾穿著莊敬中學制服登上韓國音樂節目打歌，日前也回台參與演出，深受台灣粉絲喜愛。如今，周心語的發言卻將團體推上政治風暴中心，讓許多粉絲無奈感慨，「團員來自多國更該懂分寸」、「不是怕她愛中國，而是她不懂尊重其他人」。

目前官方尚未對事件做出任何表態，但韓網上已有網友發起退粉運動，更質疑「KPOP公司到底為何老愛選中國籍成員？」、「意識形態這麼強烈就留在自己國家！」不過，更有網友提出分析直指周心語此手段的背後主因，「周心語應該是想靠這一波刷中國人的好感度，好讓自己回鄉能更好發展！」此事也再度掀起KPOP圈長年以來對中國藝人「言行失控」的敏感神經，成為國際娛樂圈關注焦點。

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