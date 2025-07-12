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《綜藝大熱門》走入歷史 小鐘發文：少了一個舞台 送別曲〈讓每個人都心碎〉引共鳴

《綜藝大熱門》走入歷史，藝人小鐘在社群發文表達不捨。（翻攝自IG）《綜藝大熱門》走入歷史，藝人小鐘在社群發文表達不捨。（翻攝自IG）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由吳宗憲、Lulu、陳漢典主持的人氣綜藝節目《綜藝大熱門》，開播至今已12年，上月宣布改版，轉型成為週末大型綜藝秀，節目名稱也將改成《超級大熱門》，今（12）日早上完成最後一集錄製，藝人小鐘也在社群發文表達不捨，也向節目及粉絲表達感謝。

小鐘帶來〈讓每個人都心碎〉作為送別。（翻攝自IG）小鐘帶來〈讓每個人都心碎〉作為送別。（翻攝自IG）

小鐘今日在IG發布貼文及限時動態表示，完成了最後一次《綜藝大熱門》的錄影，心中百感交集「雖然每次上他們節目都很累，從練習到彩排要花很長的時間，後來想想藝人不就是要帶歡樂和才藝給大家嗎？」小鐘認為如今唯一包含所有音樂綜藝的節目結束了，心中感到非常可惜，也讓那些真的有才藝的朋友和藝人少了一個舞台，最後他帶來一首〈讓每個人都心碎〉作為送別。貼文曝光後，大批粉絲也紛紛表示不捨。

《綜藝大熱門》由陳漢典（左起）、吳宗憲、LUlU主持。（資料照，記者胡舜翔攝）《綜藝大熱門》由陳漢典（左起）、吳宗憲、LUlU主持。（資料照，記者胡舜翔攝）

《綜藝大熱門》於上月宣布轉型升級，將時段移至週末播出，確切時段有待公布，不僅節目名稱改為《超級大熱門》，播出長度也變為2小時，內容將包含說學逗唱等多元形式，並增加吳宗憲擅長的歌廳秀單元。

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