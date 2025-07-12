GD預告BIGBANG明年來台合體 意外吐「中英驚人單詞」害羞遮臉

GD演唱會視覺聲光效果超好。（ （C） GALAXY CORPORATION提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）今在台北小巨蛋舉行第二場「Übermensch」世界巡迴演唱會，1.2萬張票完售。他接連帶來《TOO BAD》、《DRAMA》等經典歌曲，氣氛熱烈。隨後坐在舞台上與粉絲閒聊，還用中文親切發問：「你們開心嗎？真的嗎？」當台下粉絲大聲喊出「我愛你」時，他露出滿意微笑並點頭回應。

GD演唱會吸引1.2萬粉絲朝聖。（ （C） GALAXY CORPORATION提供）

聊到未來計畫時，他說BIGBANG明年計畫來台合體，比出射箭的手勢還大喊：「大BANG！」引發現場粉絲哈哈大笑，後來GD似乎發現不能這樣以中英文交雜來翻譯團名「BIGBANG」，隨即害羞笑了起來，才用英文解釋明年BIGBANG就要20週年，希望粉絲一起響應他們的回歸活動。

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GD在演唱會中秀爆發力十足的舞台魅力，無論是勁歌熱舞，還是經典慢歌，每一刻都讓現場超過萬名觀眾尖叫不斷，加上雛菊主題升降舞台，象徵此次巡演核心意象，這舞台約有3層樓高，也是在台北場才首度亮相的新舞台。

GD演唱會相當精彩。（ （C） GALAXY CORPORATION提供）

此外，他在安可橋段走下舞台，帶來《THIS LOVE》、《1 YEAR》，和歌迷僅有1公尺不到的距離，引發許多粉絲瘋狂尖叫和拍攝，還有許多人開前鏡頭要捕捉他「自拍」模樣。

GD登上雛菊主題升降舞台。（ （C） GALAXY CORPORATION提供）

他甚至一度調皮作勢往角落衝，頗為俏皮可愛，還用手掌獻吻，數度彎腰鞠躬說「謝謝台北」，還突然蹲著唱了首中文歌《月亮代表我的心》，最後以中文表示：「我愛你們，謝謝。」並獻唱《UNTITLED》作結。

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