GD開唱黃牛猖狂 門票飆破8萬「鑽實名制漏洞」最重關3年

GD開唱門票販售啟用實名制，仍擋不住黃牛猖獗。（Galaxy Corporation提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓流王者「GD」G-dragon相隔8年再度來台，昨起一連3天在台北小巨蛋開唱，演唱會自售票以來就話題不斷，大批黃牛早嗅到商機，於各大社群平台發文接洽代購，更趁勢哄抬票價至原價數倍，即便演出採取實名制購票仍難擋黃牛亂象，VVIP票甚至被喊價到8萬元，而違者最高罰300萬、關3年。

GD演唱會原訂7月12、13日在小巨蛋開唱兩場，爾後宣布7月11日加場，票價自800元至8,980元不等，5月中開賣即秒殺，大量粉絲反映「網站瞬間當機」、「一票都沒看到就結束」。豈料，黃牛趁勢在私訊、社團、平台加價出售，有搖滾區票翻倍飆破2萬元，VVIP票最高甚至喊到8萬元。

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儘管啟用實名制，仍有黃牛利用「第二張票可改資料」的漏洞進行販售，或是直接將身分證交給買家短暫使用，風險極高卻屢見不鮮。不過，依《文化創意產業發展法》第10-1條規定，以超過票面金額或定價販售藝文票券者，違者將由主管機關依票券張數處以票面金額10倍至50倍罰鍰；涉及以虛偽資料、掃票機器人、外掛程式或其他不正方式搶票者，違者可處3年以下有期徒刑，或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

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