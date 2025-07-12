為見上女神一面！狂粉「中午到凌晨」等12小時 本尊無奈喊：以後不會簽

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕富邦啦啦隊隊長「秀秀子」過去是女團「L.C.G勵奇女孩」成員，2019年加入富邦悍將啦啦隊，憑著精湛舞技和精緻臉蛋，吸引大批粉絲關注。不過近日卻傳出有粉絲為了見上秀秀子一面，竟從中午等到凌晨，貼文曝光後惹怒大批粉絲，秀秀子也出面回應了。

富邦啦啦隊隊長「秀秀子」，憑舞技和精緻臉蛋，吸引大批粉絲關注。（翻攝自IG）

日前有粉絲在Threads上發文，曬出啦啦隊成員秀秀子的簽名扇以及簽名球，並在文中透露自己從中午等到凌晨，待了12小時，只為了與秀秀子見上一面，除了照片以外，還發出秀秀子深夜幫忙簽名的畫面。貼文曝光後惹怒其他粉絲，認為這是情緒勒索。

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有粉絲為了見上秀秀子，從中午等到凌晨，秀秀子回應了。（翻攝自Threads）

而秀秀子也在此貼文底下留言回覆該名粉絲，表示不希望大家以後都這樣等待，強調以後若時間太晚，就不會幫粉絲簽名，最後也提醒大家早點回家休息。不少粉絲都為秀秀子感到心疼，並替她加油打氣，不過該貼文似乎已被刪除。

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