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娛樂 最新消息

GD第二天！陳柏霖、曾國城都現身 台粉冒雨力挺：怎樣都愛你

GD第二天小巨蛋下著大雨。（記者王文麟攝）GD第二天小巨蛋下著大雨。（記者王文麟攝）

葉姵妤／核稿編輯

〔實習記者黃珮涵、廖俐惠／綜合報導〕韓國天王「GD」G-DRAGON今（12）日於台北小巨蛋舉行第二天演唱會，現場座無虛席，聚集大批「龍粉」期待偶像登台。藝人陳柏霖、曾國城、Makiyo、王思佳、于美人等人也現身。

GD第二天，曾國城。（記者王文麟攝）GD第二天，曾國城。（記者王文麟攝）

GD第二天，王思佳。（記者王文麟攝）GD第二天，王思佳。（記者王文麟攝）

來自日本的粉絲這次特地飛來台北朝聖，胸前別著GD個人品牌的別針，臉上洋溢幸福神情，直呼：「我從他剛出道就開始喜歡他！」誠意滿滿令人感動。來自台北的資深粉絲Grace則分享，前陣子才遠赴東京場觀賞，這次台北場也全數買票參加，身上每件衣服都別著象徵GD的雛菊，手臂還貼上紋身貼紙。她感性表示：「GD休息、自我療癒的這七年，不管怎樣，我都愛你。」

GD第二天，于美人。（記者王文麟攝）GD第二天，于美人。（記者王文麟攝）

GD第二天，陳柏霖。（記者王文麟攝）GD第二天，陳柏霖。（記者王文麟攝）

來自新北的粉絲Ann也不惶多讓，雖然應援棒難以購入，但她乾脆「打扮成GD本人」，用行動表達支持：「你真的好可愛、好善良，我真的好愛你！」面對突如其來的大雨，她更笑說：「下雨都沒有澆滅熱情，反而讓我更熱情。」

GD第二天，陳柏霖。（記者王文麟攝）GD第二天，陳柏霖。（記者王文麟攝）

GD第二天，Makiyo。（記者王文麟攝）GD第二天，Makiyo。（記者王文麟攝）

不過熱情之餘，現場也出現插曲。有觀眾在入場時，因票務資訊與身分證件不符，雖持有票券卻被拒於門外。

GD第二天，Makiyo。（記者王文麟攝）GD第二天，Makiyo。（記者王文麟攝）

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