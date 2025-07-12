李洙赫現身小巨蛋力挺GD 聽萬人尖叫羞奔回包廂

GD演唱會吸引破萬人前來朝聖。（ （C） GALAXY CORPORATION提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕韓流天王「GD」G-DRAGON（權志龍）今在台北小巨蛋舉行第二場「Übermensch」世界巡迴演唱會，單場1.2萬張票完售，韓星李洙赫在VIP包廂共襄盛舉，陳柏霖、曾國城等人也前來朝聖。GD以一襲彩虹花朵外套亮相，一開口就帶來《POWER》、《HOME SWEET HOME》等夯曲，讓現場尖叫聲不斷。

GD以中文向在場1.2萬粉絲打招呼，表示：「大家好，我很好。」並說自己看到了粉絲的雛菊手燈，是非常漂亮且讓他驚艷的花朵。他說今晚是第二天，想要講些東西讓粉絲們知道，他指出昨晚是個美妙且有趣的夜晚，「今晚我還不知道，但讓我們走著瞧，讓它更好！」並要粉絲秀給他看大家有多愛他，引發一波波尖叫高潮。

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韓星李洙赫（白框）今晚現身小巨蛋，在VIP包廂共襄盛舉。（讀者提供）

此時，他俏皮反問粉絲：「只有這樣？」讓粉絲叫得更大聲，他一邊拿毛巾擦汗，一邊欣賞粉絲的尖叫聲，後來表示：「差不多，到現在為止都很不錯。」模樣相當可愛。接著他一連唱了《CRAYON》、《BONAMANA》、《BUTTERFLY》。

而好友李洙赫特地來台欣賞GD演唱會，他坐在VIP包廂，在開場前他拿著雛菊手燈在包廂前的看台區，和舞台自拍，意外被粉絲發現，引發場內萬人尖叫，他聽聞後害羞地躲回包廂。

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