《驚奇4超人》朱利安麥克馬洪驟逝 「確切死因」曝光

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳洲男星朱利安麥克馬洪（Julian McMahon）因出演《驚奇4超人》電影中的反派「末日博士」而聞名，2日傳出抗癌不治過世，享年56歲，如今法醫也公布他的確切死因，為頭頸部癌症轉移至肺部，目前遺體已經火化完成。

朱利安麥克馬洪癌症逝世，享年56歲。（路透社）

據外媒《People》報導，佛州棕櫚灘郡法醫公布的報告書指出，朱利安麥克馬洪的離世，是由於頭頸部癌症轉移到肺部所引發的併發症導致，證實屬於自然死亡，無外力或毒物痕跡，該報導也指出，朱利安的遺體目前已經完成火化。

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朱利安麥克馬洪是澳洲前總理威廉麥克馬洪之子，出演了澳洲電視劇《The Power, the Passion》和《Home and Away》之後便展開他的星路，並前往美國發展演藝事業，出道30多年，曾演出《Profiler》、《聖女魔咒》、《FBI：通緝要犯》、《The Residence》等多部膾炙人口的影集。

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