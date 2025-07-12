女星挪威「找便便」挑戰無電野營 姚愛寗首接兒少主持棒跨進北極圈

姚愛寗穿薩米人傳統馴鹿衣。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕公視《下課花路米》繼前進北極與帛琉見證全球暖化現場後，這次找來姚愛寗，帶著三位國小生前往環保大國挪威，把「環保說教」變「行動體驗」。別以為這趟是賞極光喝熱可可，姚愛寗笑說：「從城市到荒野，沒有廁所、沒有暖氣，只有便便袋跟馴鹿在等我！」

一進挪威姚愛寗就被當地「全民享有權」震撼，簡單說就是不論土地是公有還是私有，在規範下都能合法露營、採摘野莓與蘑菇、抓魚，整個挪威都是你的野營場，於是姚愛寗和小隊員跟著當地小學生跑進森林小島，挑戰無電野營，白天辨認蘑菇、現場生火、搭帳篷，晚上沒插座也沒暖氣，結果小隊員竟然說「這是最溫暖的一晚」，讓姚愛寗哭笑不得：「因為你們丟下我一個人在帳篷，都去擠在小帳棚取暖！」

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挪威為了守護自然，保護區內不蓋人工廁所，觀光人潮卻多到製造了「便便危機」，造成環境汙染。姚愛寗於是跟著國家公園管理員一起成為「便便偵探」，帶著孩子們邊走邊觀察，真的發現荒野中許多遺留的便便和衛生紙！聰明的挪威人為此發送行動「便便袋」，讓進入國家公園的人可以包覆整個臀部便便，達成「自己的便便自己帶走」目標。

姚愛寗帶隊一路北上跨進北極圈，直擊《冰雪奇緣》靈感來源薩米人的生活區域，看他們的馴鹿遊牧文化如何適應氣候變遷與科技發展。薩米人甚至把喇叭裝在無人機上放聲音遠端喊話，直接把馴鹿調頭，讓親眼目睹整趟「科技遊牧」的愛寗沿途不斷讚嘆。

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