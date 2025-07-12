BIGBANG爆驚喜合體！GD台北開唱「太陽、大聲抵台現身」粉絲全暴動

BIGBANG太陽（右起）、GD、大聲。（翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕韓流王者「GD」G-dragon權志龍相隔8年再度來台，昨起一連3天在台北小巨蛋開唱，不僅「時尚兄弟」李洙赫現身力挺，今（12日）更有粉絲捕捉到BIGBANG成員太陽低調進場，社群平台Threads也傳出大聲已悄悄抵台，引發粉絲熱烈期待3人同台再現「BIGBANG團魂」。

據了解，李洙赫此行未公開任何工作行程，也未透過粉絲平台Weverse預告行蹤，專程飛來台灣為G-Dragon站台，展現2人多年深厚兄弟情。不僅如此，李洙赫與GD同為南韓娛樂圈公認的「時尚Icon」，過去便常被捕捉同框互動，被粉絲封為最佳「時尚好友代表」。

請繼續往下閱讀...

沒想到，GD的粉絲稍早捕捉到太陽、大聲悄悄抵台進場，隨著動向率先在網路上曝光，粉絲們紛紛炸鍋敲碗3人在台灣舞台驚喜合體。雖然目前GD官方並未透露有團員合體橋段，但粉絲已經在小巨蛋現場捕捉到太陽疑似進場彩排的畫面，讓演唱會話題持續升溫，許多人興奮直喊，「今晚一定要合體一下吧！」、「這是重啟BIGBANG的節奏嗎？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法