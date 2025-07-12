（直擊）不怕GD！KAI台灣迷彩軍壓陣 女喊嫁金鍾仁「我青春的夢想」

EXO-L聚集北流，排隊跟KAI的背板合影。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流天團EXO的KAI金鍾仁今天（12日）晚間6點在台北流行音樂中心開唱，這是他退伍後首次來台，由於此次dress code是「迷彩」，北流出現大批娘子軍，連泰國娘娘都來追星。

EXO-L搶著與KAI看板合照，還比出愛心。（記者胡舜翔攝）

EXO-L一起與KAI的看板合影，大家不約而同穿上迷彩裝，符合dress code。（記者胡舜翔攝）

「EXO舞王」KAI自2月正式退伍後，積極展開個人行程，全新巡演「2025 KAI SOLO CONCERT TOUR < KAION >」在5月中旬在首爾揭開首站，台北站則是今天在北流舉行。今天下午聚滿大批粉絲購買周邊商品，現階段也幾乎都貼上sold out，可見其超人氣。

請繼續往下閱讀...

EXO-L聚集北流外，現場人山人海。（記者胡舜翔攝）

印尼的EXO-L們現身北流，為了KAI齊聚一堂。（記者胡舜翔攝）

場外有粉絲在錄製Challenge之外，大家的裝扮更是全場焦點，一群來台灣工作的印尼朋友難得一聚，就選在KAI的演唱會，因為她們都是EXO-L，來看演唱會順便聯絡感情，宛如參加同學會一般，面對鏡頭更是笑得合不攏嘴，氣氛十分歡樂，可看得出她們對演唱會的期待興奮。

「柚子」、「袋鼠」一個穿婚紗、一個穿迷彩，就是要來力挺EXO的KAI。（記者胡舜翔攝）

一起喜歡EXO的好朋友，「W」（左）、「狐狐」拍照很專業，動作很像與偶像比愛心一樣。（記者廖俐惠攝）

此外，現場捕捉到兩位新娘，23歲的「柚子」透露喜歡EXO長達13年，和剛才認識的女粉絲「袋鼠」都是從小學就關注EXO，被問到穿婚紗的原因，她表示：「是想嫁給我青春的夢想，小時候夢想就是能看演唱會，第一次看演唱會就獻給金鍾仁。」另一位穿婚紗的「狐狐」則自稱是邊太太（邊伯賢粉絲）被虧是「出軌中」，她和身旁的好友「W」妳一言我一句，害羞透露除了想看KAI的歌舞表演之外，很想看到他脫光露出肉體，最期待的表演則是《Rover》。無獨有偶，來追星的網紅「泰國娘娘」也大方給拍照，笑說最期待看到KAI的身材。

泰國娘娘現身北流看KAI，記者希望他比出動作，娘娘大方比了一個YA。（記者胡舜翔攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法