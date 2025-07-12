晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳宗憲揮別12年節目「換跑道」？ 笑嘆從沒休假出國 鬆吐未來動向

吳宗憲透過社群發布影片表示，這是《綜藝大熱門》最後一天的錄影。（資料照，記者潘少棠攝）吳宗憲透過社群發布影片表示，這是《綜藝大熱門》最後一天的錄影。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，日前宣布將要轉型升級，時段將移至周末播出，今（12）日早上完成最後一集錄製，三人皆發出收工動態，吳宗憲稍早也回應本報透露之後的動向規劃。

吳宗憲今早透過社群發布影片表示，這是《綜藝大熱門》最後一天的錄影，在早上6點多結束了，他不忘感謝粉絲：「心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯」Lulu則在六點多時到門口自拍直呼天空超級亮，幽默直呼「一片光明」，她也感性表示：「謝謝《綜藝大熱門》，我生命中最棒的一枚徽章。」

《綜藝大熱門》未來節目名稱將改為《超級大熱門》，若移至周末播出節目將面對對打白冰冰、胡瓜、康康等人局面，確切時段吳宗憲則表示要看製作單位的安排，他喊話：「一起做節目很多年，彼此心裡面都有著濃濃的感情。離別是相聚的開始！」

至於會不會有空檔休息，吳宗憲表示之後只會更忙，也笑說：「我這一輩子從來沒有搭上飛機，去到任何一個地方，然後是為了休假的，哈哈哈」，而他之前透露7、8月會有新工廠，他也說接下來會投入在別的跑道上，「很快就會看到我公司的新產品推動。到時候一起來共襄盛舉。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中