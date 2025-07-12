吳宗憲揮別12年節目「換跑道」？ 笑嘆從沒休假出國 鬆吐未來動向

吳宗憲透過社群發布影片表示，這是《綜藝大熱門》最後一天的錄影。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、陳漢典、Lulu主持《綜藝大熱門》12年，日前宣布將要轉型升級，時段將移至周末播出，今（12）日早上完成最後一集錄製，三人皆發出收工動態，吳宗憲稍早也回應本報，透露之後的動向規劃。

吳宗憲今早透過社群發布影片表示，這是《綜藝大熱門》最後一天的錄影，在早上6點多結束了，他不忘感謝粉絲：「心中充滿感恩充滿愛，依依不捨，但還是要說聲早安！吾愛！沒有你們就不會有我們⋯⋯」Lulu則在六點多時到門口自拍直呼天空超級亮，幽默直呼「一片光明」，她也感性表示：「謝謝《綜藝大熱門》，我生命中最棒的一枚徽章。」

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《綜藝大熱門》未來節目名稱將改為《超級大熱門》，若移至周末播出節目將面對對打白冰冰、胡瓜、康康等人局面，確切時段吳宗憲則表示要看製作單位的安排，他喊話：「一起做節目很多年，彼此心裡面都有著濃濃的感情。離別是相聚的開始！」

至於會不會有空檔休息，吳宗憲表示之後只會更忙，也笑說：「我這一輩子從來沒有搭上飛機，去到任何一個地方，然後是為了休假的，哈哈哈」，而他之前透露7、8月會有新工廠，他也說接下來會投入在別的跑道上，「很快就會看到我公司的新產品推動。到時候一起來共襄盛舉。」

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