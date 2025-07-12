騎鯊魚開戰！水行俠化身夏威夷原住民戰士 重現史詩傳奇

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕改編自真實歷史事件的Apple TV+ 全新史詩歷史影集《戰酋》曝光全新預告，「水行俠」傑森摩莫亞身兼主演、監製並參與編劇與執導，是他籌備多年集大成之作。預告片中緊湊猛烈的動作場面接連登場，其中傑森「騎鯊魚」出征的震撼畫面，展現他具代表性的野性美學與史詩級氣勢，令人熱血沸騰。

傑森摩莫亞在影集《戰酋》與鯊魚共舞。（翻攝自YouTube）

《戰酋》以夏威夷原住民視角出發，透過9集精彩篇章，講述由傑森飾演的勇士卡亞納，如何在西方殖民殖民勢力來臨前，試圖統一群島、拯救家園免於殖民的故事。他投身一場血腥征戰，只為守護自己的土地與人民，帶領觀眾重返 18 世紀夏威夷群島的血腥征戰時代，見證崛起的夏威夷王國。

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傑森摩莫亞主演、監製並參與編劇與執導影集《戰酋》。（Apple TV+ 提供）

出生於檀香山、父親擁有夏威夷原住民血統的傑森，與同樣有夏威夷原住民背景的《極限救援》、《水行俠 失落王國》編劇湯瑪斯帕阿西貝特攜手打造這部深具歷史文化意涵的史詩鉅作，深刻呈現夏威夷面對殖民壓力下的堅韌意志，意義非凡。

《戰酋》已成為今年最受期待、最具話題性的歷史劇之一，將於8月1日在Apple TV+ 全球首播前兩集，每週五更新一集。

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