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娛樂 電視

連晨翔跨年夜上演火辣床戲！大明星超市防狗仔招數曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫淑媚在《拜六禮拜》中和連晨翔自親吻戲後尺度大開，共度跨年夜後，還上演一場火辣床戲。近期連晨翔和劉品言的姊弟戀修成正果，他認為：「不管是男大、女小或是女大男小，只要相處起來，可以像朋友一樣，很多話可以聊，年紀完全不是問題！」並以自己與另一半相處為例：「像我跟我老婆想法不太一樣，個性是互補的，這個滿重要的。」

孫淑媚（左）與連晨翔在《拜六禮拜》裡，在跨年夜擦槍走火。（公視台語台、華視提供）孫淑媚（左）與連晨翔在《拜六禮拜》裡，在跨年夜擦槍走火。（公視台語台、華視提供）

劇中演員輪流分享自己印象深刻的跨年經驗，愛住飯店的鍾欣凌訂了一間房間，還買了麻辣火鍋，在飯店的床上一個人舒舒服服的享用。

王品澔展現年輕人的活力，與高中同學一起去露營，因為是高中畢業後第一次聚在一起，因此就像還在學校時一樣笑得開心、玩得開心。一樣與朋友相約，葛丞卻沒這麼幸運，他與8、9個朋友一起約在其中一人家吃火鍋，結果路上大塞車，最後他在車上跟司機倒數。

連晨翔（右）與孫淑媚在《拜六禮拜》想偷約會，但他自嘲那天穿的外套非常顯眼，路人一定會忍不住多看一眼。（公視台語台、華視提供）連晨翔（右）與孫淑媚在《拜六禮拜》想偷約會，但他自嘲那天穿的外套非常顯眼，路人一定會忍不住多看一眼。（公視台語台、華視提供）

即將為人父的連晨翔回憶國中時去台北101跨年，因為那是完工後第一次跨年，現場煙火秀讓他非常驚喜。只有金曲歌后孫淑媚哀怨地說：「我每年跨年都是在工作（跨年演唱會）中渡過！」

鍾欣凌某次跨年訂了一間飯店，一個人舒服度過。（公視台語台、華視提供）鍾欣凌某次跨年訂了一間飯店，一個人舒服度過。（公視台語台、華視提供）

此外，在最新預告中，連晨翔環抱孫淑媚甜蜜逛超市，戲裡是大明星的孫淑媚卻對公開戀情感到頭疼。連晨翔大方分享當時拍攝情形，自嘲那天穿上皮衣外套宛如國際巨星非常顯眼，認為「路過的客人一定會看自己的外套」，所以他一直問導演：「我穿這樣，真的對嗎？穿這樣就是想要被拍啊！」並透露超市的挑戰不只這樁，在泡麵區拍攝時有很多廠牌，非常難避開，讓他苦惱極了。

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