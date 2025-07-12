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娛樂 日韓

有想過許念慈嗎？tripleS周心語喊「台灣是中國的」 韓網也罵翻了

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂報導／綜合報導〕韓國大型女團tripleS的中國成員周心語，近日在付費平台上喊話：「澳門、香港及台灣都是中國的。」她表示如果不認同就別訂閱她的平台，消息一出連韓國網友都很錯愕。

許念慈（左）、周心語同屬tripleS。（翻攝自IG）許念慈（左）、周心語同屬tripleS。（翻攝自IG）

tripleS成員有24人，除了韓國人之外，還有中國人、台灣人、日本人及泰國人，台灣成員許念慈出身於新北市，日前還穿著母校莊敬中學的制服登台表演，今年回台灣參加拼盤演唱會或者為富邦悍將表演，都相對低調，台灣粉絲們也力挺台灣女孩前往韓國發展。

triples周心語強調台灣是中國的，自己沒有說錯話。（翻攝自Threads）triples周心語強調台灣是中國的，自己沒有說錯話。（翻攝自Threads）

不過團內的中國成員周心語突然在付費平台Fromm上宣示主權，表明政治立場，連韓國網友都十分震驚，在韓國論壇上「theqoo」上面引發熱烈討論。原來周心語突然表示：「澳門本來就是中國的啊，香港、台灣也是，我為什麼要怕被罵，我有說錯嗎？不認同的就不要訂閱我的Fromm。」

triples周心語要不認同她說法的人，別訂閱她的平台。（翻攝自Threads）triples周心語要不認同她說法的人，別訂閱她的平台。（翻攝自Threads）

韓國網友也很懂台灣、中國之間的關係，紛紛表示，「她們團裡不是還有個台灣人嗎⋯」、「要不要直接回中國啊」、「有想過團體裡面有台灣人嗎」、「這是霸凌台灣成員吧」、「台灣就是個國家啊」、「妳有把台灣成員當成夥伴嗎？」、「韓團裡面不要再有中國成員了吧」。這篇討論總共有近700則留言，掀起熱議。

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