茄子蛋主唱休團4年！阿斌近況曝光 身旁驚見林柏宏

〔記者陽昕翰／台北報導〕茄子蛋主唱「阿斌」黃奇斌因為聲帶受損休團，他近年轉戰當演員，相隔4年終於推出新歌《若無你我欲去佗位》，更邀來林柏宏跨刀合作MV。

黃奇斌（右）、林柏宏合作新歌MV。（大可文武有限公司提供）

其實阿斌與林柏宏今年一起演出了台北電影節開幕片《96分鐘》，這首新歌就是電影主題曲，也是阿斌的全新創作。在新歌MV中，林柏宏飾演穿戴大腿支架的跛腳男子，在月台上兜售口香糖，望向綿延的鐵路盡頭，佝僂著身軀拖著傷腿，步履蹣跚的樣子，道出小人物經歷了很多大故事。

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黃奇斌與環球音樂合作推出新歌。（大可文武有限公司提供）

林柏宏分享，自己一直很喜歡聽阿斌唱中文歌，這次聽到台語與中文交錯的新作，忍不住驚呼：「哇！很新鮮。」更直言「阿斌唱這首歌就是很有味道。」

導演殷振豪則表示，「最初聽到新單曲時，覺得在這首歌裡，阿斌變得比以往的感受更溫柔耶！」更開心能與老搭檔再度合作，興奮表示，「跟阿斌合作，在發想故事上彈性真的很大，他跟我一樣很喜歡一些小人物的故事，好爽喔！」

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