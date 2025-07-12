羅巧倫認了愛熟男！狠嗆「倒貼說」：是愛的善意

〔記者李紹綾／台北報導〕羅巧倫在三立八點檔《願望》與霍正奇飾演情侶，兩人歷經情感上的重重考驗，如今終於進入「短暫和平期」，感情線稍稍放晴。她分享對愛情的看法，坦言偏好熟男型的對象，「我覺得大我十歲都OK，只要有感覺，年齡不是問題」。

羅巧倫在《願望》飾演「美妍」。（三立提供）

羅巧倫談到，大部分認識的男生都比自己年長，「比我小的會讓我覺得是不是我要承擔比較多？心裡會有點負擔」，她自認不是那種陷入戀愛就失去理智的類型，「雙子座真的不容易戀愛腦啦！我頂多只有剛開始一點點吧！很快就會清醒過來，這應該算是理性戀愛」，她笑說，戀愛初期的悸動她當然也有，但更享受的是兩人之間相互尊重、保持空間的狀態。

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羅巧倫（左）在《願望》與霍正奇（右）配對演情侶。（三立提供）

至於在愛情中會不會「倒追」？羅巧倫忍不住笑出來，她說：：「誰會覺得自己是倒貼啊，那是我主動釋出善意，是愛的表現。」坦言自己如果真的很欣賞對方，不排斥主動出擊，「會看想到什麼程度吧。我喜歡感情裡有一點點主導權，很多事聽他的沒關係，但我也要有話語權，才會覺得這段關係是平等的。」

羅巧倫（右）在《願望》與霍正奇（左）配對演情侶。（三立提供）

對於劇中與霍正奇的CP感，羅巧倫原本其實也有些擔心，「我們兩個的組合會不會太跳Tone？結果沒想到觀眾反應很好，而且大家都說他很可愛，我就放心了」，她爆料兩人拍戲時常常笑場，也會有很多即興的互動，「有一次導演臨時加戲，問我能不能親他？我就笑著說『當然可以啊』，原來霍正奇就站在面前，導演也笑瘋了」。

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