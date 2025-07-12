巴黎鐵塔建造者後代也不知的秘密！《被遺忘的臺灣艾菲爾鐵橋》獨家解答

〔記者許世穎／台北報導〕提到艾菲爾鐵塔，世人無不耳熟能詳，但你知道在台灣中橫公路上，竟藏著數座承襲法國鋼構巨匠艾菲爾工藝的鐵橋嗎？TaiwanPlus原創紀錄片《被遺忘的臺灣艾菲爾鐵橋》將帶領觀眾踏上一段橫跨時空的旅程，揭開這些法製鐵橋從歐洲輾轉抵台、進而成為中橫工程一環的故事。

紀錄片《被遺忘的臺灣艾菲爾鐵橋》透過24分鐘的精彩內容，呈現艾菲爾鐵橋來到台灣的奇幻旅程。（TaiwanPlus提供）

《被遺忘的臺灣艾菲爾鐵橋》全片長達24分鐘，於台灣與法國兩地拍攝，提供英、法雙語版本，內容囊括來自太魯閣國家公園的導覽員林茂耀、公路局前副總工程司劉世桐、《天命行腳：中橫半世紀》作者李瑞宗教授等人的專訪；更遠赴法國，拜訪艾菲爾後裔協會副會長薩文耶特曼艾菲爾、法國建築科學院前院長伯特蘭勒莫萬等權威人士，層層剝繭鐵橋的歷史脈絡與技術傳承

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本片導演、法籍創作者羅居明回憶，這段探索始於2021年一次太魯閣之旅。他駕著露營車進入園區時，意外發現一座鐵橋上鑲有法文與艾菲爾鐵塔圖案的銘牌，引發強烈好奇心。回國後，他向周遭法國與台灣朋友求證，竟無人知曉此事，就連艾菲爾的曾孫耶特曼艾菲爾也是首次聽聞。

中橫公路上現存的四座艾菲爾鐵橋，包括圖中的關興橋，以及慈航橋、慈雲橋和清泉橋。（TaiwanPlus提供）

於是，導演羅居明展開調查與拍攝，紀錄至今仍屹立的關興、慈雲、慈航、清泉四座鐵橋，儘管歷經疫情與403花蓮強震的干擾，終於在2025年重啟計畫、完成拍攝，也深掘冷戰時期促成的奇特跨國連結。

這些鐵橋與台灣的緣分，源自1954年，當時，法國艾菲爾舊廠公司原定將鋼構橋材運往法屬殖民地越南，興建鐵路橋。但因奠邊府戰役爆發，原計畫中止，橋材輾轉被美方接手作為援外物資，經由泰國運抵台灣。由於相關說明文件在運輸途中遺失，公路局工程師僅能仰賴精密測量與專業經驗，逐一建立零件資料，完成安裝作業。

中橫公路艾菲爾鐵橋上的原廠鐵牌橋銘誌，靜靜訴說著鐵橋的前世今生。（TaiwanPlus提供）

如今，這些橋仍穩固服務於中橫公路的蜿蜒山路，陪伴用路人與遊客穿越峽谷。而這些鐵橋的源頭，正是巴黎艾菲爾鐵塔的設計者──古斯塔夫艾菲爾。他不僅是土木工程大師，也涉獵空氣動力、氣象與無線電研究，一生留下超過500件建築與橋樑作品，遍及五大洲三十餘國，最著名者即為巴黎艾菲爾鐵塔與紐約自由女神像。

古斯塔夫憑藉出色的工程整合與產業開發能力，開創了可快速生產與組裝的鋼構橋梁技術，成為工業革命後的重要象徵。如今在台灣山區仍可見到由鉚釘連接桁架、風格與艾菲爾鐵塔相近的橋梁，可說是當代工程智慧的活證。

艾菲爾後裔協會副會長薩文耶特曼艾菲爾，對於這批意外延續生命的法國工程遺產，既驚喜又感動。（TaiwanPlus提供）

導演羅居明感謝TaiwanPlus 的支持，讓這部歷經疫情、地震、跨國奔波與拍攝困難的作品得以完成。他說，403地震後重返太魯閣，看見災後景象令人心痛，卻也驚訝四座艾菲爾鐵橋依然穩如磐石。「我希望透過這部紀錄片，讓更多人認識中橫的歷史脈絡、台灣戰後的國際處境，以及這些橋梁如何翻山越嶺來到此地，並保存至今。」

羅居明補充，法國建築史學者勒莫萬在得知這段歷史時亦震驚不已，興奮直呼「好像挖到金礦一樣」。

《被遺忘的臺灣艾菲爾鐵橋》將於7月14日法國國慶當天，透過 TaiwanPlus 各大平台全球首播，包括TaiwanPlus電視頻道、TaiwanPlus官網與TaiwanPlus Docs YouTube頻道同步上架。並於公路博物館同名文獻展中放映一週，場館內至18日每天上午9點至下午4點更設有《被遺忘的臺灣艾菲爾鐵橋》文獻展。

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