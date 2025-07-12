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娛樂 電視

羅巧倫認「演壞女人較過癮」！《願望》戀情剛放晴又要哭 無奈嘆：沒辦法抽離

〔記者李紹綾／台北報導〕羅巧倫在三立八點檔《願望》與霍正奇飾演情侶，兩人歷經情感上的重重考驗，如今終於進入「短暫和平期」，感情線稍稍放晴。羅巧倫笑說：「要一段幸福的愛情，有這麼難嗎？常常剛有點甜，就來個大風大浪！」

羅巧倫在《願望》飾演「美妍」。（三立提供）羅巧倫在《願望》飾演「美妍」。（三立提供）

羅巧倫透露，這段感情戲讓她非常投入，尤其角色「美妍」從原本冷酷決絕的反派，慢慢轉變成敢於面對情感、追求幸福的女人，是一段極具挑戰的演出過程，她說：「我自己也很有感觸，美妍以前做了那麼多壞事，現在想當好人，反而常常要哭，要後悔，要糾結，真的很累又很揪心。」

羅巧倫（左）在《願望》與霍正奇演情侶。（三立提供）羅巧倫（左）在《願望》與霍正奇演情侶。（三立提供）

羅巧倫（右）在《願望》與霍正奇演情侶。（三立提供）羅巧倫（右）在《願望》與霍正奇演情侶。（三立提供）

不少觀眾注意到角色美妍彷彿「性格翻轉」，紛紛留言「終於正常了」、「美妍變可愛了」、「有點戀愛腦但還是喜歡她」。對此，羅巧倫笑說：「壞女人演起來比較過癮，現在變好了卻常常要哭，一整天都陷在那個情緒裡，有時候拍完戲情緒還沒辦法抽離。」

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